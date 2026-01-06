ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.69
usd:
329.2
bux:
116425.94
2026. január 6. kedd Boldizsár
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Juszticia, az igazság allegorikus alakjának szobra, az igazságszolgáltatás jelképe.
Nyitókép: Pexels

Vádat emeltek egy vurstlis ellen, aki miatt egy életre megnyomorodott egy gyerek

Infostart / MTI

A cseh férfi idehaza és más országokban is egy többszintes vásári játékot üzemeltetett, azonban a szabálytalanságok miatt nagyon súlyosan megsérült egy gyerek tavalyelőtt egy majálison. A férfi most büntetésre és eltiltásra is számíthat.

Maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat a Dunakeszi Járási Ügyészség egy cseh férfi ellen, akinek üzemeltetőként elkövetett mulasztásai miatt szenvedett egy gyerek súlyos balesetet egy majálison – közölte kedden a Pest Vármegyei Főügyészség.

A közlemény szerint a cseh férfi egy többszintes, több játékelemet is magában foglaló gyermekjátékot üzemeltetett, amellyel különböző rendezvényeken vett részt külföldön és Magyarországon is. A többnyire 6-8 évesek által kedvelt játékot 2024. május 1-én a Dunakeszi Katonadombon megrendezett majálison állította fel.

Az építmény elektromos motorral hajtott úgynevezett majomkerék eleménél egy kisfiú benyúlt a kerék és a gumitömítés közötti résen, és a forgókerék a bal kezének több ujját összepréselte; a gyerek a baleset következtében súlyos, maradandó fogyatékossággal járó sérülést szenvedett.

A közlemény szerint

a baleset oka az volt, hogy a vádlott nem megfelelően üzemeltette a berendezést, mivel nem volt beállítva megfelelően a forgódob, a résnél hiányzott a védőburkolat és a biztosító gumiszegély sem volt megfelelő módon elhelyezve.

A jogszabályi előírások betartása esetén, kellő szakértelemmel, karbantartással és megfelelő üzemeltetéssel a baleset elkerülhető lett volna – jegyezte meg az ügyészség.

A Dunakeszi Járási Ügyészség a férfit maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolja, vele szemben felfüggesztett szabadságvesztés és a vidámparki, szórakoztatóparki tevékenységtől való eltiltás kiszabását indítványozza.

A vádlott bűnösségéről a Dunakeszi Járásbíróság fog dönteni.

Kezdőlap    Bűnügyek    Vádat emeltek egy vurstlis ellen, aki miatt egy életre megnyomorodott egy gyerek

baleset

férfi

vádemelés

majális

cseh

gondatlanság

maradandó sérülés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Budapesten mindig győzelemre kell törekedni” – mondta Orbán Viktor a Fidesz fővárosi jelöltállító gyűlésén

„Budapesten mindig győzelemre kell törekedni” – mondta Orbán Viktor a Fidesz fővárosi jelöltállító gyűlésén

A budapesti Fidesz kedd délután tartotta budapesti jelöltállító gyűlését, ahol döntöttek a 2026-os országgyűlési választás fővárosi egyéni képviselőjelöltjeiről. A gyűlésen beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök, majd a fővárosi Fidesz frakcióvezetője, Szentkirályi Alexandra lépett színpadra, aki úgy fogalmazott: „Mutassuk meg, hogy Budapest a béke oldalán áll!”
„Államfő vagyok és hadifogoly – kiabálta a New York-i bíróságon Nicolás Maduro

„Államfő vagyok és hadifogoly" – kiabálta a New York-i bíróságon Nicolás Maduro

Zsúfolásig megtelt a New Yorki szövetségi bíróság terme, ahol először hallgatták meg a Venezuelából elhurcolt elnöki házaspárt.
 

Újabb akcióra készülhet a Pentagon, az ügyhöz Venezuelának és az oroszoknak is köze van

Félelem, pánik és kommandósok uralják a venezuelai hétköznapokat – videók

Mielőbb haza akar térni a venezuelai ellenzék vezére

Donald Trump egy 30 napos és egy 1,5 éves határidőről beszélt Venezuela ügyében

Tajvanon attól tartanak, hogy Peking lemásolja a „Maduro-receptet”

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.07. szerda, 18:00
Nagy Márton
nemzetgazdasági miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Több orosz régióban is lecsaptak az ukrán drónok, fontos vezetőt váltott le Zelenszkij – Háborús híreink kedden

Több orosz régióban is lecsaptak az ukrán drónok, fontos vezetőt váltott le Zelenszkij – Háborús híreink kedden

Keddre virradó éjjel Ukrajna több oroszországi régió ellen is dróntámadásokat hajtott végre. Tverben egy magas épületet találtak el a pilóta nélküli repülők, egy ember halálát okozva, Uszmanyban egy olajlétesítményt ért csapás. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn bejelentette, hogy lemondott tisztségéről Vaszil Maljuk, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetője. Maljuk ugyanakkor a szolgálatnál marad, és a jövőben az Oroszország elleni aszimmetrikus hadviselésre összpontosít. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Az egész világ szeme Venezuelán: mit hozhat a gazdaságban Maduro megpuccsolása?

Az egész világ szeme Venezuelán: mit hozhat a gazdaságban Maduro megpuccsolása?

Az Egyesült Államok katonai akcióban letartóztatta és New Yorkba szállította a venezuelai államfőt szombaton, ennek viszont hatása lehet az energiaszektorra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK and France would send troops to Ukraine in event of peace deal, Starmer says after Paris talks

UK and France would send troops to Ukraine in event of peace deal, Starmer says after Paris talks

Downing Street says it has agreed a "declaration of intent to deploy forces to Ukraine in event of a peace deal"; Starmer says the UK and France will set up "military hubs".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 6. 17:52
Hajtóvadászat kezdődik az újlipótvárosi gyilkosság elkövetője ellen
2026. január 6. 10:40
Két lángoló autó Budapesten – benzinnel gyújtották fel őket
×
×
×
×