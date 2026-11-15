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Navracsics Tibor biztosan kilépne egy olyan pártból, amely Magyarországot ki akarná léptetni az Európai Unióból. A korábbi területfejlesztési miniszter többek között azt is mondta a Szinten túl című műsorban, hogy ma a magyar közvélemény nagyobbik része úgy közelít a Fideszhez, mint bűnözők társaságához.
Nyitókép: Szinten túl/YouTube

Navracsics Tibor is megszólalt a Seszták MIklóssal kapcsolatba hozott 6,5 milliárd forintról

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Seszták Miklóssal kapcsolatba hozott 6,5 milliárd forintról szóló hírek felkavaró és szégyenteljes helyzetet teremtettek Magyarországon – írta Navracsics Tibor vasárnap a Facebook-oldalán; a korábbi közigazgatási és igazságügyi miniszter szerint az őszinte felelősségvállalás, a valóság megértése és elfogadása nem gyengeség, hanem erkölcsi kötelesség.

Az egykori tárcavezető – aki Ferencz Orsolya volt űrkutatási biztossal augusztus 20-án elindította a Polgári Demokraták társadalmi kezdeményezést - a bejegyzésében azt írta, a kezdeményezés életre hívói és támogatói már a kezdetektől világossá tették: őszinteség, belátás és alapvető változtatások szükségesek ahhoz, hogy a 16 éven át kormányzó politikai közösség visszanyerje a bizalmat.

Navracsics Tibor vasárnapi bejegyzése szerint a felelősségvállalás és a megtisztulás helyett a tagadás, a szembenézés elkerülése senkit nem tesz alkalmassá a választók érdemi képviseletére. „Minden rossz irányba megtett újabb méter tovább gyengíti a polgári, jobboldali, konzervatív, nemzeti, kereszténydemokrata gondolatot Magyarországon" – tette hozzá.

„Mi, Polgári Demokraták szeretnénk, hogy azok, akik hitük, értékrendjük, világnézetük alapján vallják a polgári értékeket, tudják: nincsenek egyedül!" – fogalmazott az ellenzéki politikus.

Mint kifejtette, „rengeteg értékes, jószándékú és becsületes ember van a Fidesz és a KDNP politikusai, tagjai, aktivistái, munkatársai és szimpatizánsai között, akikre Magyarországnak szüksége van". Ők is megérdemlik, hogy egy olyan közösség tagjai legyenek, amelynek egyes meghatározó szereplői nem teszik újra és újra próbára lojalitásukat, ahol nem járatják le közös értékeinket – hangsúlyozta.

„Olyan közösségé, amelyik hiteles és amely képes erőt mutatni, amelyik nem arrogáns és megbecsüli tagjait, meghallgatja őket és nem nyomja el tenni akarásukat és amelyben a munka és a tehetség az előrejutás záloga" – fűzte hozzá.

Navracsics Tibor azt írta, határozottan elítélnek minden olyan törekvést is, amely ártatlan személyek meghurcolására vagy amely a bűncselekményekben érintettek mentegetésére irányul. Egyiknek sincsen helye egy normális Magyarországon – szögezte le, majd úgy folytatta: „az őszinte felelősségvállalás, a valóság megértése és elfogadása nem gyengeség, hanem erkölcsi kötelességünk".

Tudatta: a Polgári Demokraták a saját útjukat járják, nem kívánnak szekértáborok harcához csatlakozni, szilárd elveik vezetik őket, tisztességes működést várnak el minden politikai oldaltól, és ugyanezt magukra nézve is kötelezőnek tartják.

„Hiszünk az örök értékekben, egy normális, modern és tisztességes Magyarországban" – összegzett Navracsics Tibor.

A volt miniszter egy nappal korábban – ugyancsak a Facebook-oldalán –, a 6,5 milliárd forintnyi készpénz megtalálása után még arról írt, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak (NVVH) be kell bizonyítania, hogy valóban találta, és Seszták Miklóshoz kötődnek a milliárdok.

„Ha ezt nem tudja hitelt érdemlően bizonyítani, akkor a bűnüldöző és igazságszolgáltató szerveket közvetlenül, posztokban utasítgató miniszterelnöknek mennie kell. Ha hitelt érdemlően be tudja bizonyítani, akkor a mi politikai családunknak kell az együttlétünket alapvetően újragondolni. A kormányzati kommunikáció az elmúlt napokban szappanoperát játszott. Ez viszont most már hazárdjáték a legfelső fokon" –írta még szombaton Navracsics Tibor.

A Fidesz és a KDNP szombaton egyöntetűen mandátuma haladéktalan visszaadására szólította fel Seszták Miklós kereszténydemokrata országgyűlési képviselőt.

Latorcai Csaba, a Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnöke szombaton Seszták Miklóssal szemben a párt fegyelmi és etikai bizottságának eljárását, annak időtartamára párttagságának felfüggesztését kezdeményezte.

Magyar Péter miniszterelnök szintén szombaton elhatárolódásra és lemondásra szólította fel a Fidesz- és a KDNP-frakció tagjait. A kormányfő a Facebook-posztjaiban szervezett bűnözői csoportnak nevezte a Fideszt, míg Orbán Viktor volt miniszterelnököt „egy bukott, rettegő maffiafőnöknek". A frakciók tagjai közül "aki marad, arról az egész ország tudni fogja, hogy az orbáni maffia része" – írta.

Papp Gábor ügyvéd szombaton a Telex hírportálnak nyilatkozva közölte, nem védence, Seszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszter pénzét találták meg a nyomozók, de az ügyvédi titoktartásra hivatkozva egyebet nem árult el.

Az NVVH pénteken tájékoztatta az MTI-t, hogy november 12-én és 13-án országszerte több helyszínen, Budapesten, Pest, Békés és Nógrád megyében összehangolt nyomozási akciókat hajtott végre a Seszták Miklóssal szemben folytatott büntetőeljárás keretében.

A kutatás során nagy mennyiségű készpénzt találtak a nyomozók erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva. A két napig tartó kutatómunka során megtalált készpénz teljes összege 5 071 632 000 forint, 2 658 350 euró és 1 257 100 dollár.

A Központi Nyomozó Főügyészség a Volánbusz Zrt.-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben indított nyomozást. A nyomozás adatai alapján feltételezhető, hogy a volt miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) volt vezérigazgatója a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől - közvetítőn keresztül - összesen több mint 11 milliárd forintot vett át 2015 és 2018 között.

Az NVVH szeptember 28-án átvette az ügyet. Ezen a napon az Országgyűlés felfüggesztette Seszták Miklós mentelmi jogát. A Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája szeptember 30-án elrendelte Seszták Miklós letartóztatását, amit január 30-ig meghosszabbítottak.

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Kezdőlap    Belföld    Navracsics Tibor is megszólalt a Seszták MIklóssal kapcsolatba hozott 6,5 milliárd forintról

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A közélet egyik leghangosabb botránya robbant ki azután, hogy több mint hatmilliárd forintnak megfelelő készpénzt foglalt le a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) a Seszták Miklós, a Fidesz-KDNP egykori minisztere ellen folyó büntetőügyben. A különböző devizákban felhalmozott, hatalmas összegekre elásva, valamint rejtett széfekben bukkantak rá a hatóságok. Szombat délután a KDNP frakcióvezetője, Rétvári Bence arra kérte Sesztákot, hogy mondjon le mandátumáról, a Fidesz is a volt minisztere távozását követeli.  az ügy további részleteit ebben a cikkünkben dolgozzuk fel a nap folyemán. Kármán András pénzügyminiszter közölte: a 2027-es költségvetést a héten tárgyalja az Országgyűlés. Tegnap megjelent a december 24-ét munkaszüneti nappá nyilvánító törvényhez kapcsolódó miniszteri rendelet. A részletekből kiderült: 2026. december 12-e nem lesz munkanap.  Cikkünk folyamatosan frissül a magyar kormányról lépéseiről szóló legfrissebb hírekkel.

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