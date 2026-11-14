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Seszták Miklós, a KDNP képviselõje azonnali kérdést tesz fel az Országgyûlés plenáris ülésén 2025. december 8-án.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Fegyelmi eljárás indul Seszták Miklós ellen, felfüggesztik a párttagságát, lemondatnák mandátumáról

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A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) fegyelmi és etikai bizottságának eljárását és ennek időtartamára Seszták Miklós párttagságának felfüggesztését kezdeményezte az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szombaton.

Latorcai Csaba a Facebook-oldalán közzétett videóban úgy fogalmazott: a mai napon a bizalma megszűnt. Arra kért mindenkit, hogy a továbbiakban csak és kizárólag tények és azok ismerete "vezesse". Ő maga is így fog tenni - mondta.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) pénteken arról tájékoztatta az MTI-t, hogy november 12-én és 13-án országszerte több helyszínen, Budapesten, Pest, Békés és Nógrád megyékben összehangolt nyomozási akciókat hajtott végre a Seszták Miklóssal szemben folytatott büntetőeljárás keretében.

A kutatás során nagy mennyiségű készpénzt találtak a nyomozók erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva. A két napig tartó kutatómunka során megtalált készpénz teljes összege 5 071 632 000 forint, 2 658 350 euró és 1 257 100 dollár.

A napvilágot látott fényképek és felvételek miatt Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője Seszták Miklóstól azt kérte, adja vissza országgyűlési mandátumát, egyúttal felszólította, hogy a hatóságok előtt tisztázza magát, és bizonyítsa be ártatlanságát.

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője szintén mandátuma haladéktalan visszaadására szólította fel Seszták Miklóst.

Bóka János a Facebook-oldalára feltöltött videóban azt mondta, "saját szememmel láttam a fényképeket és a felvételeket. Mint sokan közülünk én sem hittem el, amit látok, de a fényképek és a felvételek ettől még ott vannak, és nem tehetünk úgy, mintha nem lennének".

Közölte: a hatóságok feladata az, hogy bebizonyítsák, mi történt, ki és miért felelős. Seszták Miklósnak jogában áll tisztességes eljárásban megvédenie és tisztáznia magát, de ezt már nem teheti országgyűlési képviselőként. Hozzátette, ha igazolást nyer az, amit az elmúlt 24 órában láttak és hallottak, az vállalhatatlan.

Magyar Péter miniszterelnök elhatárolódásra és lemondásra szólította fel a Fidesz- és a KDNP-frakció tagjait szombaton.

A Központi Nyomozó Főügyészség a Volánbusz Zrt.-t érintő milliárdos vesztegetési ügyben indított nyomozást. A nyomozás adatai alapján feltételezik, hogy a volt miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) volt vezérigazgatója a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől - közvetítőn keresztül - összesen több mint 11 milliárd forintot vett át 2015 és 2018 között.

Az NVVH szeptember 28-án átvette az ügyet. Ezen a napon az Országgyűlés felfüggesztette Seszták Miklós mentelmi jogát. A Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája szeptember 30-án elrendelte Seszták Miklós letartóztatását, amit január 30-ig meghosszabbítottak.

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Fegyelmi eljárás indul Seszták Miklós ellen, felfüggesztik a párttagságát, lemondatnák mandátumáról

Fegyelmi eljárás indul Seszták Miklós ellen, felfüggesztik a párttagságát, lemondatnák mandátumáról
A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) fegyelmi és etikai bizottságának eljárását és ennek időtartamára Seszták Miklós párttagságának felfüggesztését kezdeményezte az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szombaton.
 

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Több mint hatmilliárd forintnyi készpénzt foglalt le a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) az Orbán Viktor volt minisztere, Seszták Miklós ellen folyó büntetőügyben – közölte Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök. Hatalmas mennyiségű készpénzt foglalt le a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a Seszták Miklós ellen folyó büntetőügyben. A hatóság, Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter is megosztott fotókat és videókat a pénzösszegről, és a legutóbbi fejleményeket Török Gábor politikai elemző is kommentálta. Megjelent a december 24-ét munkaszüneti nappá nyilvánító törvényhez kapcsolódó miniszteri rendelet. A részletekből kiderült: 2026. december 12-e nem lesz munkanap. Cikkünk folyamatosan frissül a magyar kormányról lépéseiről szóló legfrissebb hírekkel.

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