Megnyíltak az ügynökakták, elindult a keresés – a nap hírei

Országszerte megemlékezéseket tartottak ma, az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 70. évfordulóján, a nemzeti gyásznapon. A fővárosban és több vidéki városban koszorúzásokkal, gyertyagyújtással emlékeznek az áldozatokra. Az Országház előtt katonai tiszteletadással félárbócra eresztették a nemzeti lobogót.

Mintegy 60 ezer egykori ügynök nevét, adatait hozta nyilvánosságra honlapján az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Bárki ingyenesen, regisztráció nélkül kereshet a nyitottaktak.hu oldalon. Magyar Péter kormányfő a nemzeti levéltárban tartott tájékoztatón kiemelte: most háromféle dokumentumtípus, az úgynevezett 6-os kartonok, a beszervezési naplók és a korábbi mágnesszalagos nyilvántartás adatai váltak hozzáférhetővé.

Hattagú munkacsoport alakult a most nyilvánosságra hozott ügynökakták okozta társadalmi traumák feldolgozásához – közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán hangsúlyozta: a testület célja, hogy a társadalom szembe tudjon nézni a múlttal és fel tudja dolgozni a traumákat.

Az ügynökakták nyilvánosságra hozása után bocsánatot kért a katolikus püspöki konferencia a pártállammal együttműködő egyházi emberek nevében. Hangsúlyozták azonban, hogy az aktákban szereplő egyházi emberek nevei mögött sokféle történet van, a zsarolástól a sikertelen beszervezésig.

Ázsiai vendégmunkások könnyített behozatalát, közpénzből finanszírozott infrastruktúrafejlesztést és dolgozói képzéseket, valamint Debrecen körzetében újabb potenciális gyárterületek kijelölését vállalta a Fidesz-kormány a kínai CATL felé – derül ki abból a szándéknyilatkozatból, amelyet a térség tiszás országgyűlési képviselője hozott nyilvánosságra. A dokumentumot Magyar Levente, a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára írta alá 2022-ben.

Októberben is csökkent a költségvetési hiány. A Pénzügyminisztérium gyorsjelentése szerint az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi alrendszerének hiánya 200 milliárd 600 millió forint volt, 138 milliárd 400 millió forinttal alacsonyabb, mint egy évvel korábban.

Csaknem 86,8 milliárd forint támogatási előleg kifizetése kezdődik meg a napokban, az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések és az ökológiai gazdálkodás támogatása jogcímre. A Magyar Államkincstár 15 599 jóváhagyott kérelemre fizet ki előlegeket, és más termeléshez kötött jogcímekre is megkezdi a folyósításokat.

Pontosította az Otthon Start kivezetésének szabályaiban maradt határidő-ellentmondást a kormány: a november 15-ig benyújtott kérelmekre egyértelműen tovább alkalmazhatók lesznek a kifutó hitelprogram rendelkezései – írja a Portfolio.

November 18-ig jelentkezhetnek a pedagógus-hallgatók a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Programra. Pályázatot nyújthatnak be az osztatlan tanárképzésben, tanító vagy gyógypedagógia alapképzésben részt vevő hallgatók 45 éves korig, valamint az osztott, rövid ciklusú képzésben tanulók 52 éves korig.

Lefoglalta a Nemzeti Nyomozó Iroda a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében keletkezett bizonyítékokat - közölte a külügyminiszter. Orbán Anita ezt fontos előrelépésként értékelte. A NAV szerint az elkövetők bűnszervezetben, összesen több mint 3 milliárd forintot meghaladó hasznot mostak tisztára, majd 660 millió forint adó elkerülésével károsították meg az államkasszát.

December 25-éig letartóztatásban marad Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere. A Kecskeméti Törvényszék jogerősen helybenhagyta a kényszerintézkedés meghosszabbításáról szóló elsőfokú döntést.

Nyilas Zoltán András északpesti esperest választották a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökévé. Az új püspök Balog Zoltánt váltja, aki 2021 óta vezette az egyházkerületet, és nem indult a választáson.

Az Egyesült Államok első muszlim szenátora lesz Abdul El-Sayed. A demokrata politikus a michigan-i voksoláson legyőzte a Donald Trump amerikai elnök által támogatott republikánus szenátorjelöltet. A félidős választások eredményei alapján a demokraták a törvényhozás mindkét házában visszaveszik a többséget a republikánusoktól.

Az amerikai demokraták szenátusi vezetője szerint az iráni háborút be kell fejezni. Chuck Schumer úgy vélte, az amerikai nép nem tudja, mi okból harcol az Egyesült Államok Iránban. A republikánus alelnök is az iráni háborúval indokolta pártja a vereségét az előző napi, félidős választásokon.

Állami kitüntetést adományozott Melania Trumpnak az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij közölte: az amerikai first lady múlt héten egy frontvonalbeli városból végrehajtott humanitárius evakuálás és a hatnapos tűzszünet megszervezésében játszott szerepet.

Izraelben nem talált bizonyítékot szabálytalanságokra a választási bizottság. Jichák Hercog államelnök este megkezdi a pártok képviselőivel a konzultációsorozatot, hogy eldöntse, kire bízza a kormányalakítást.