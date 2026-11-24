„Egyértelműen a presztízsvesztés az, ami miatt a fiatal orvosok számára nem vonzó a háziorvosság vállalása” – mondta Békássy Szabolcs az InfoRádióban.

Dunavarsány háziorvosa arról beszélt, hogy „ez a jelenség már évtizedes probléma. Ahhoz, hogy újra népszerű legyen a fiatalok körében ez a munka, ahhoz mindenféleképpen szükségesek új eszközök, lehetőségek. Ezeknek túl kell mutatni azon, hogy recepteket írnak fel és a betegutakat kezelik.

A helyben elvégezhető szolgáltatások körét kell szélesíteni, ezáltal egy orvos sokkal inkább fogja érezni azt, hogy a betegirányításon, az ellátási szervezésen túl valódi orvosi munkát végez egy-egy háziorvosi praxisban” – fogalmazott a Háziorvosok Online Szervezetének alapítója.

Belgiumban az orvosoknak csaknem a 36 százaléka háziorvos, ez az arány Magyarországon csak 10 százalék körüli, ez meglehetősen jelentős különbség. Mentalitásban, szemléletben, rendszerben van különbség – hangzott el a kérdés az interjúban.

„Az alapellátás megerősítése mindenféleképpen rendszerszintű változtatást is igényel.

Nem csak az orvosok számát kell növelni, hanem azon a rossz körzetstruktúrán is változtatni kell, ami harmincegynéhány évvel ezelőtt alakult ki, hiszen a jelenlegi körzetstruktúra nem követte le azokat a demográfiai változásokat, amik Magyarországon az elmúlt 30 évben végbementek” – világított rá egy fontos részletre Békássy Szabolcs.

Anyagiak

Másrészről a finanszírozási rendszerben is egy óriási változásra van szükség, hiszen azt látjuk, hogy az egészségügyi alap kiadásai között kevesebb mint 10 százalékban részesül a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ellátás, és ahhoz, hogy a kórházcentrikus ellátórendszer mivoltával szakítani tudjunk, ahhoz egy komoly paradigmaváltásra van szükség, és ennek a paradigmaváltásnak a keretén belül a finanszírozásnak az aránya is jóval hangsúlyosabban kell, hogy az megjelenjen az alapellátásban.

„Egy orvostanhallgatónak a mai napig jó szívvel tudom ajánlani a szakmánkat, hiszen ez még mindig az ellátórendszeren belül az a szakma, ahol szellemi szabadság mentén, egy holisztikus szemlélet mentén végig tudjuk kísérni egy-egy páciens életét, sőt több generációnak is, családokat tudunk így követni. Ez adja ennek a hivatásnak az igazi szépségét” – mondta, hozzátéve: „jómagam harmadik generációs háziorvos vagyok, tehát nagypapám és édesapám is háziorvosként praktizáltak. Már gyermekkoromban is erre a pályára készültem, tehát bennem ez az elhatározás nem az egyetemi évek alatt alakult ki.”

Mint fogalmazott, a szervezetük a közösségi összetartozást nagyon nagy jelentőségűnek véli, és igyekszik különböző képzéseket biztosítani a kollégák számára. Egyre inkább a nemzetközi színtér felé fordulnak, és megpróbálják bemutatni a fiatal kollégáknak azokat a nemzetközi jó gyakorlatokat, amiket ha itthon meghonosítanak, akkor sokkal komfortosabban érezhetik magukat.

Katalóniában van nagyon jó példa arra, hogy praxisközösségi szinten több orvos összefogása mentén miként tudnak szélesebb körű szolgáltatásokat nyújtani a spanyol háziorvos kollégák a páciensek számára. De ha egy a közelebbi szomszédainkra tekintünk, akkor Szlovéniában szintén nagyon jó gyakorlatok vannak, hogy hogy lehet ezt egy picit jobban csinálni. De semmiféleképpen nem szabad abba a hibába esni, hogy egy-egy országnak a saját gyakorlatát egy az egyben bevezetni Magyarországon, hiszen minden ország azért az ellátórendszerének a felépítését illetően egyedi sajátosságokkal rendelkezik – fogalmazott.

Békássy Szabolccsal háziorvossal, a Háziorvosok Online Szervezetének alapítójával Kocsis Éva beszélgetett. A cikk az interjú alapján készült.