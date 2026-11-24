Első kárpátaljai látogatása során Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Magyarország elítéli az Ukrajna elleni orosz agressziót, és minden lehetséges módon humanitárius segítséget nyújt a szomszédos országnak.

A miniszterelnök felidézte, hogy Magyarország a háború kezdete óta több tízezer ukrajnai menekültet fogadott be, köztük sok kárpátaljai magyart. Ismét elmondta, hogy ő maga is adott menedéket kárpátaljai fiataloknak.

"Nem érkeztünk üres kézzel, segítséget hoztunk Kárpátaljának.

A csomag a betegek állapotának megfigyelésére szolgáló, nagy értékű berendezéseket, gyógyszereket, energetikai eszközöket, köztük több millió forint értékű generátorokat és járműveket tartalmaz" - emelte ki Magyar Péter.

A miniszterelnök egy külön szociális támogatási program létrehozását is bejelentette.

"Itt, az elnök úr jelenlétében szeretném elmondani, hogy a magyar parlament a mai ülésén úgy döntött: több milliárd forinttal növeli a külhoni magyarokat támogató alap keretét. Létrehozunk egy Zrínyi Ilona nevét viselő külön szociális alapot, amelynek keretében folyósítjuk ezt a támogatást" - tette hozzá Magyar Péter.

A Linner Bertalan Beregszászi Járási Központi Kórház támogatásáról döntött a kormány A magyar kormány orvostechnikai eszközöket ad át a beregszászi intézménynek, a mellékelt táblázat szerint tíz betegőrző monitort.



Az eszközök szállításával és az átadás-átvétel lebonyolításával - az egészségügyi miniszter bevonásával - a külügyminisztert bízták meg.



Magyar Péter kormányfő a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közös kedd esti ungvári sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy Magyarország egyebek között orvosi berendezéseket, gyógyszereket, generátorokat és járműveket adományoz Ukrajnának.



Kárpátaljai látogatása során Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Magyarország elítéli az Ukrajna elleni orosz agressziót, és minden lehetséges módon humanitárius segítséget nyújt a szomszédos országnak.



A miniszterelnök felidézte, hogy Magyarország a háború kezdete óta több tízezer ukrajnai menekültet fogadott be, köztük sok kárpátaljai magyart.

Ahogy arról az Infostarton beszámoltunk Magyar Péter miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megkoszorúzta kedden az Oroszországgal vívott háborúban elesett ukrán katonák ungvári emlékművét.