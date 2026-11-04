Döntött a kormány az Otthon Startról, ami érinti az utolsó igénylőket

Rendezte az Otthon Start kivezetésének szabályaiban maradt határidő-ellentmondást a kormány: a november 15-ig benyújtott kérelmekre egyértelműen tovább alkalmazhatók lesznek a kifutó hitelprogram rendelkezései – írja a Portfolio.

Ez azok számára fontos, akik utolsóként igényelték a támogatást, új lehetőséget azonban nem nyit. Lakásvásárlás esetén továbbra is az október 31-ig megkötött adásvételi szerződés az igénylés feltétele. A Magyar Közlönyben megjelent módosítás a Wekerle Plusz kamattámogatását és hirdetési szabályait is érinti.

Az Otthon Start utolsó napjairól és a Wekerle Plusz indulásáról szóló bejelentések után a kormány a jogszabályban is összehangolta az átmenet határidőit.

A november 3-i Magyar Közlönyben megjelent rendelet egyik legfontosabb eleme, hogy megszünteti a régi hitelprogram szabályainak továbbalkalmazása körüli bizonytalanságot.

Az alap probléma az volt, hogy az október 27-én kihirdetett szabályozás november 15-ig biztosított lehetőséget az utolsó Otthon Start-kérelmek benyújtására az átmeneti feltételeknek megfelelő ügyfeleknek. Egy másik rendelkezés azonban a korábbi szabályok továbbalkalmazását a rendelet kihirdetését követő 16. napot megelőzően benyújtott kérelmekhez kötötte. Az október 27-i kihirdetésből számítva ez november 12. előtti benyújtást jelentett, így a november 12-15. között beadott kérelmek kezelésénél eltérés volt a két rendelkezés között.

A Magyar Közlönyben frissen megjelent módosítás ezt korrigálja: a relatív időmeghatározás helyére konkrétan a 2026. november 16. előtti időpont kerül. Az eddigi szabályok továbbélését biztosító rendelkezés így összhangba kerül a november 15-i igénylési határidővel. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a november 15-ig szabályosan benyújtott Otthon Start-kérelmekre a program november 15-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni a rendelet hatályvesztése után is. Azt viszont fontos tudni, hogy a pontosítás nem jelent újabb hosszabbítást, és nem törli el az átmeneti jogosultság feltételeit.

Lakásvásárlásnál azok nyújthatják be november 15-ig a hitelkérelmüket, akik legkésőbb október 31-én megkötötték az adásvételi szerződést.

Építkezésnél az építési engedélyezési eljárás október 31-ig történő megindítása vagy az egyszerű bejelentés addigi megtétele a feltétel. A módosítás tehát azok helyzetét rendezi, akik már belefértek az átmeneti körbe, és a rendelkezésükre álló idő utolsó napjaiban adják be a kérelmüket. A javított átmeneti rendelkezés november 16-án lép hatályba.

A rendelet módosítja az Otthon Startot felváltó Wekerle Plusz lakáshitel állami kamattámogatásának számítását is. A korábbi megfogalmazás a jogszabályban megengedett legmagasabb ügyleti kamatból és az ügyfél által ténylegesen fizetett kamatból indult ki. Az új szöveg ehelyett a hitel ügyleti kamatához, illetve az ügyfélre vonatkozó jogszabályi kamatplafonhoz köti a számítást.

Ennek a banki árazásnál lehet jelentősége: a módosított szöveg alapján a jogszabályi plafonnál kedvezőbb ügyfélkamat nem növeli automatikusan az állami kamattámogatás felső határát.

Az ügyfelek számára meghatározott kamatplafon ugyanakkor változatlan: új lakásnál legfeljebb 3, használt lakásnál legfeljebb 5 százalék.

A módosítás bővíti a Wekerle Pluszhoz kapcsolódó hirdetési előírásokat is. Az ingatlanhirdetési online platformoknak és az üzletszerűen működő ingatlanközvetítő szervezeteknek arculati logót kell megjeleníteniük, ha a hirdetésben azt jelzik, hogy az adott lakás megfelel a programban meghatározott ingatlanfeltételeknek. Ez a hirdetéseket népszerűsítő online és közösségi médiás reklámokra is vonatkozik.

A részletes reklám- és logóhasználati szabályokat az általános politikai koordinációért felelős miniszter rendeletben határozhatja meg. A banki hirdetésekben továbbra is jelezni kell, hogy a lakáshitel részét képező támogatásokat Magyarország Kormánya nyújtja.

A módosítások főszabály szerint november 4-én lépnek hatályba, az Otthon Start átmeneti rendelkezésének javítása pedig november 16-án.