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Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Októberben is csökkent a költségvetési hiány

Infostart / MTI

Októberben az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi alrendszerének hiánya 200,6 milliárd forint volt, 138,4 milliárd forinttal alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Az első tíz havi deficit 5462,5 milliárd forint volt – közölte gyorsjelentésében a Pénzügyminisztérium (PM).

Szeptemberben a hiány 92,8 milliárd forint volt, 210,4 milliárd forinttal alacsonyabb, mint egy évvel korábban.

A tízhavi hiányt augusztusban 2186,9 milliárd forinttal növelték a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) felhasználásából fakadó előfinanszírozások. Enélkül az első tíz havi hiány 3275,6 milliárd forint volt, 392,1 milliárd forinttal kisebb, mint 2025 azonos időszakában.

Októberben a bevételek 147,2 milliárd forinttal, 4,3 százalékkal, a kiadások 8,8 milliárd forinttal, 0,2 százalékkal haladták meg a tavalyiakat. A fogyasztáshoz kapcsolt adóbevételek 59,7 milliárd forinttal, 5,9 százalékkal nőttek, a gazdálkodó szervezetek befizetései 73,8, milliárd forinttal 20,4 százalékkal csökkentek.

A kiadások között a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai 188,5 milliárd forinttal, 16,6 százalékkal csökkentek, míg az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatásokra fordított költések 100,3 milliárd forinttal, 62,9 százalékkal nőttek, a kamatkiadások 32,8 milliárd forinttal, 4,8 százalékkal alacsonyabbak lettek a tavaly októberieknél.

Január-októberben a bevételek 1148,3 milliárd forinttal, 3,5 százalékkal nagyobbak voltak az egy évvel korábbiaknál, a kiadások 2943,1 milliárd forinttal, 8,1 százalékkal nőttek.

A fogyasztási adók 2,7 százalékos növekedéssel, 245,7 milliárd forinttal növelték a tízhavi bevételt, a lakosság befizetései 3,2 százalékkal, 139,6 milliárd forinttal nőttek, míg a gazdálkodó szervezetek befizetései 1,5 százalékkal, 46,8 százalékkal csökkentek.

A kiadási oldalon a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai 9,5 százalékkal, 1128,8 milliárd forinttal, a nyugellátásokra fizetett összeg 598,9 milliárdforinttal, 10,9 százalékkal nőtt, miközben kamatkiadásokra 20 százalékkal, 759 milliárd forinttal kellett kevesebbet fizetni.

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Kezdőlap    Gazdaság    Októberben is csökkent a költségvetési hiány

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