Októberben is csökkent a költségvetési hiány

Szeptemberben a hiány 92,8 milliárd forint volt, 210,4 milliárd forinttal alacsonyabb, mint egy évvel korábban.

A tízhavi hiányt augusztusban 2186,9 milliárd forinttal növelték a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) felhasználásából fakadó előfinanszírozások. Enélkül az első tíz havi hiány 3275,6 milliárd forint volt, 392,1 milliárd forinttal kisebb, mint 2025 azonos időszakában.

Októberben a bevételek 147,2 milliárd forinttal, 4,3 százalékkal, a kiadások 8,8 milliárd forinttal, 0,2 százalékkal haladták meg a tavalyiakat. A fogyasztáshoz kapcsolt adóbevételek 59,7 milliárd forinttal, 5,9 százalékkal nőttek, a gazdálkodó szervezetek befizetései 73,8, milliárd forinttal 20,4 százalékkal csökkentek.

A kiadások között a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai 188,5 milliárd forinttal, 16,6 százalékkal csökkentek, míg az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatásokra fordított költések 100,3 milliárd forinttal, 62,9 százalékkal nőttek, a kamatkiadások 32,8 milliárd forinttal, 4,8 százalékkal alacsonyabbak lettek a tavaly októberieknél.

Január-októberben a bevételek 1148,3 milliárd forinttal, 3,5 százalékkal nagyobbak voltak az egy évvel korábbiaknál, a kiadások 2943,1 milliárd forinttal, 8,1 százalékkal nőttek.

A fogyasztási adók 2,7 százalékos növekedéssel, 245,7 milliárd forinttal növelték a tízhavi bevételt, a lakosság befizetései 3,2 százalékkal, 139,6 milliárd forinttal nőttek, míg a gazdálkodó szervezetek befizetései 1,5 százalékkal, 46,8 százalékkal csökkentek.

A kiadási oldalon a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai 9,5 százalékkal, 1128,8 milliárd forinttal, a nyugellátásokra fizetett összeg 598,9 milliárdforinttal, 10,9 százalékkal nőtt, miközben kamatkiadásokra 20 százalékkal, 759 milliárd forinttal kellett kevesebbet fizetni.