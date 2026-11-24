A közlés szerint a balesetben három autó rohant egymásba, az utat teljes szélességében lezárták, a mentés még tart.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Csámpai Attila elmondta, a balesetben öten sérültek meg.

A balesetben egy férfi életét vesztette.