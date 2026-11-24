Egyenrangú és tiszteleten alapuló kapcsolat kialakításáról, a kárpátaljai magyar kisebbség jogait érintő tízpontos megállapodáscsomagról, valamint közös infrastrukturális és gazdasági projektekről egyeztetett kedd este Beregszászon Magyar Péter magyar miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Új funkciókkal bővült a Gránit Bank mesterséges intelligenciára épülő virtuális bankára. Már nemcsak pénzügyi kérdésekre válaszol, hanem a betétlekötés előkészítésében, a fizetési kérelmek indításában és más banki ügyek intézésében is segíti az ügyfeleket. A Gránit Guru a számlanyitás utáni első lépéseken is végigvezet, a költéseket pedig már grafikonon is megmutatja.
Jensen Huang visszatérésének hírére tegnap közel 7 százalékkal emelkedett a Nasaq, és közel 32 százalékkal az Nvidia. A technológiai papírokat tömörítő index tavaly április óta nem zárt ilyen erős napot. Ezt követően ma reggel Ázsiában felemás, de többnyire pozitív kereskedést láthattunk, Európában viszont esés következett a nyitást követően, és a magyar tőzsdén is elfogyott a lendület. Az USA szintén esik, részben az amerikai kormány újabb vámterveivel kapcsolatos értesülések miatt.