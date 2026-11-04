Katonai tiszteletadás mellett, Baka András köztársasági elnök és Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes jelenlétében ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót az Országház előtti Kossuth Lajos téren, az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, a szovjet csapatok bevonulásának évfordulóján, szerda reggel.

A kegyelet kifejezéseként Magyarország lobogója egész nap félárbócon marad a nemzeti gyásznapon.

A nemzeti lobogót a Himnusz hangjaira vonták fel a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 32. Testőrezred katonái, majd a Szózat kíséretében eresztették félárbócra.

A ceremónián közreműködött a Magyar Honvédség központi zenekara, a gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály valamint a Nemzeti Lovas Díszegység.

A nemzeti gyásznapon a Parlament épületére fekete gyászzászlót is kitűztek.

November 4-ét a kormány 2013-ban nemzeti gyásznappá nyilvánította, ezen a napon az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, a szovjet csapatok bevonulásának évfordulóján az áldozatokra emlékezünk.