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A nemzeti lobogó a Kossuth téren.
Nyitókép: Unsplash

Nemzeti gyásznap: felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót a Kossuth téren

Infostart / MTI

A félárbócra felvont zászló hagyományosan a gyász és a tisztelet kifejezésének formája. Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 70. évfordulója alkalmából egész nap így marad a nemzeti lobogó az Országház előtt.

Katonai tiszteletadás mellett, Baka András köztársasági elnök és Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes jelenlétében ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót az Országház előtti Kossuth Lajos téren, az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, a szovjet csapatok bevonulásának évfordulóján, szerda reggel.

A kegyelet kifejezéseként Magyarország lobogója egész nap félárbócon marad a nemzeti gyásznapon.

A nemzeti lobogót a Himnusz hangjaira vonták fel a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 32. Testőrezred katonái, majd a Szózat kíséretében eresztették félárbócra.

A ceremónián közreműködött a Magyar Honvédség központi zenekara, a gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály valamint a Nemzeti Lovas Díszegység.

A nemzeti gyásznapon a Parlament épületére fekete gyászzászlót is kitűztek.

November 4-ét a kormány 2013-ban nemzeti gyásznappá nyilvánította, ezen a napon az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, a szovjet csapatok bevonulásának évfordulóján az áldozatokra emlékezünk.

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Kezdőlap    Belföld    Nemzeti gyásznap: felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót a Kossuth téren

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