A Nemzetközi Vívó Szövetség gálavacsoráját a Millenáris Parkban tartották, ahol többek között a világkupa-győzteseket díjazták. A magyar fővárosba a világ minden tájáról érkeztek sportvezetők, sportdiplomaták, bírók és az elmúlt szezon legjobb versenyzői is.

„A budapesti kongresszus jelentősége, hogy a magyar vívás továbbra is megőrzi nemzetközi diplomáciai súlyát. Sikerült bebizonyítani, hogy a magyarok nemcsak a versenyek porondján, hanem kongresszus, konferencia szervezésében is a legjobbat nyújtják” – jelezte a Magyar Vívó Szövetség főtitkára, a nemzetközi szövetség alelnöke.

Új szabályok és kvalifikáció

Tamás Henriette ismertetése szerint a megbeszéléseken nem elsősorban a soron következő Los Angeles-i nyári olimpiára, hanem a 2032-es brisbane-i játékokra koncentráltak a sportág reform terveivel kapcsolatban. A sportág vezető testülete elfogadta, hogy a jövő évi kadet és junior világbajnokságot a török házigazdák Ankara helyett Erzurumban rendezik meg.

A kongresszuson téma volt a passzívszabály is, amellyel az eseménytelen, állóvívásnak igyekeznek gátat szabni. Ugyanakkor lekerült a napirendről az a beadvány, mely szerint a világkupa-, illetve Grand Prix-versenyek nemzetenkénti indulási limitjét tizenkettőről nyolcra csökkentsék.

A mostani olimpiai ciklusban hamarosan kezdődik a kvalifikáció. A magyar szövetség célja, hogy minél több csapat szerezzen kvalifikációt.

„Az álmunk, hogy egyszer mind a hat csapatunk ott lehessen egy olimpián,

erre minden fegyvernemben lehet esélyünk. Mindig csapatban kell gondolkodnunk, hiszen akkor három versenyző egyéni számban is tud indulni, így a legnagyobb létszámban képviselhető az ország” – mondta a Magyar Vívó Szövetség főtitkára.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.