Várhatóan a napokban érkezhet havazás Magyarországon. A megnehezített vezetői körülmények miatt nem fog összedőlni a világ, de számos előkészülettel megelőzhető egy baleset, vagy a vezetői bizonytalanság.

A téli közlekedést már az indulás előtt meg kell tervezni a veszélyes helyzetek elkerüléséért – hangsúlyozta az InfoRádióban Köves Szilárd vezetéstechnikai oktató. Emlékeztetett, hogy a havas időben a fizika törvénye érvényesül, minden csapadék kenőanyagként viselkedik az úton.

„Meg fog változni az autónak a gyorsítási, fékezési és kanyarodási tulajdonsága, rosszabbul fog reagálni a gázadásra, fékezésre. Hosszabb fékúttal kell számolni, kanyarodáskor pedig tovább fog tehetetlenül csúszni az autó, mire reagál a kormányra” – hívta fel a figyelmet.

Az oktató szerint ilyenkor finomabb pedál és kormánykezelés szükséges, a kockázatvállalási készségünket csökkenteni kell, és a nagyobb követési távolságot is megemlítette.

„Célszerű korábban elindulni, az időmenedzsmenttel biztonsági zónát teremtünk, ezzel csökkentjük a hibázás, a balesetek lehetőségét”

– hangsúlyozta Köves Szilárd és hozzátette: ha az időjárási körülmények nem teszik lehetővé a biztonságos haladást, akkor inkább álljunk félre.

Vezetéstechnikai tréning

Nyugalmunkat extrém időjárási körülmények között gyakorlatunktól függően tudjuk megőrizni. Az oktató a tapasztalatlanabb vezetőknek vezetéstechnikai tréninget javasol, ami tudatosabbá teszi a közlekedésben a részvételt.

„A csúszás megtapasztalásával elkerülhetjük a pánikot, megismerjük, hogy meddig vagyunk a helyzet urai, és azt is fogjuk látni, hogy reagál az autónk.

Ha nem érezzük magunkat biztonságban, forgalommentes, jól kivilágított területen álljunk félre” – tanácsolta.

Az autó műszaki állapotának is megfelelőnek kell lennie. „Be kell szerezni a téli, négyévszakos gumit. Le kell ellenőrizni a világítást, az ablaktörlőt, illetve a megfelelő téli ablakmosó folyadékkal kell feltölteni a szélvédőmosót. Ne induljunk el üres közeli tankkal, tudjuk fűteni a kocsit, ha mégis elakadnánk, dugóba kerülnénk egy baleset miatt” – sorolta a vezetéstechnikai oktató.

Tompított fényszóró, ködlámpa

A láthatóság kapcsán azt javasolja, hogy a nappali menetfény helyett használjunk tompított fényszórót, és a hátsó helyzetjelzőnk is működjön.

„A ködlámpa használat rettenetesen zavaró tud lenni, hogyha folyamatosan világít. Ha nem látunk magunk mögött fényt, akkor használjuk a ködfényszórót, de ha mögöttünk közeledik egy autó, akkor kapcsoljuk ki, ne vakítsuk meg a sofőrt, mert későn veszi észre a féklámpa villanását” – emlékeztetett Köves Szilárd.

Végül kitért arra is, hogy elakadáskor hívjunk segítséget, legyen lehetőségünk értesíteni valakit arról, hogyha problémánk van, akár az autópálya kezelőt, vagy a 112-őt.

A cikk alapjául szolgáló interjút Rozgonyi Ádám készítette.