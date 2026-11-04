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Nyitókép: valio84sl/Getty Images

Milliárdok érkeznek a magyar termelőkhöz, elindultak a kifizetések

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November első hetében kezdi meg a Magyar Államkincstár az agrár-környezetgazdálkodási és az ökológiai gazdálkodási támogatások előlegeinek folyósítását.

A két jogcímen 15 599 jóváhagyott kérelem alapján összesen 86,8 milliárd forintot fizetnek ki. A többi támogatással együtt az e heti utalások összege eléri a 91,3 milliárd forintot.

Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium tájékoztatása szerint, amit az agroinform.hu szúrt ki, az e heti kifizetések legnagyobb részét az agrár-környezetgazdálkodási (AKG) és az ökológiai gazdálkodási (ÖKO) támogatások előlegei teszik ki. Több termeléshez kötött jogcímen már megkezdődtek az utalások: az intenzív gyümölcsösök támogatására 1,1 milliárd, az extenzív gyümölcsösökére 1 milliárd forint jut. Az ipari zöldségnövények után 171 millió, az ipari olajnövények után 44 millió, a zöldségnövények után pedig 55 millió forintot fizetnek ki.

A szálas fehérjetakarmány-növények támogatására 885 millió, a tejhasznú tehéntartás termeléshez kötött támogatására 803 millió forintot utalnak. Az állati genetikai erőforrások ex situ és in vitro megőrzésére 226 millió, a méhészeti ágazat állatjóléti támogatására pedig 213 millió forint jut.

A tárca szerint az előlegek az őszi betakarítás és a talaj-előkészítés költségeinek fedezéséhez, valamint a következő szezonhoz szükséges termelési anyagok beszerzéséhez nyújtanak segítséget a gazdálkodóknak. Az előlegek folyósításával a kérelmek feldolgozása nem zárul le: a fennmaradó összegeket később, a végkifizetés során kapják meg a termelők.

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Kezdőlap    Gazdaság    Milliárdok érkeznek a magyar termelőkhöz, elindultak a kifizetések

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agrár- és élelmiszergazdaságért felelős minisztérium

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