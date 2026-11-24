A közös ungvári sajtótájékoztatón Volodimir Zelenszkij úgy fogalmazott, hogy Ukrajna kész egyenrangú, tiszteleten alapuló viszonyt kiépíteni Magyarországgal, és megköszönte a magyar kormányfő háborúval kapcsolatos határozott állásfoglalását. Az ukrán államfő szimbolikusnak nevezte, hogy a találkozóra az ukrajnai magyar közösség által lakott Kárpátalján került sor, és megerősítette országa elkötelezettségét a kisebbségi jogok védelme mellett.

Zelenszkij tájékoztatása szerint a tárgyaláson szó esett a Kijev–Budapest vasútvonal fejlesztéséről, új határátkelőpontok létesítéséről és a meglévők felújításáról, valamint a magyar féllel közösen tervezett egészségügyi fejlesztésekről és a térség élelmezési kérdéseinek kezeléséről. Emellett energetikai, biztonsági és kereskedelmi témákat is érintettek. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy az orosz támadások megállításához Európa, Amerika és a nemzetközi közösség szolidaritására van szükség, mert álláspontja szerint „ha Putyinnal barátkozunk, azzal nem megyünk semmire”.

Magyar Péter történelmi napnak nevezte a találkozót,

emlékeztetve arra, hogy Magyarország 35 éve ismerte el Ukrajna függetlenségét, a mostani egyeztetés pedig lehetőséget ad a kétoldalú kapcsolatok újrakezdésére és a bizalomerősítésre. A miniszterelnök bejelentette, hogy a sajtótájékoztatót követően a kárpátaljai magyar közösségek vezetőivel is találkoznak. Megismételte, hogy Ukrajnának joga és kötelessége megvédeni területi integritását, Magyarország pedig a háború kitörése óta minden lehetséges humanitárius eszközzel segít – ezúttal egymilliárd forint értékben vittek egészségügyi eszközöket.

"A Tisza-kormány döntött továbbá arról is, hogy a 2026-os költségvetésből az eddigieken felül további egymilliárd forint értékben támogatjuk a kárpátaljai magyarságot. Zrínyi Ilona Szociális Fejlesztési Alapot hozunk létre számukra" - fogalmazott Magyar Péter.

A kisebbségi kérdésekkel kapcsolatban a magyar kormányfő üdvözölte a létrejött tízpontos megállapodáscsomagot, és megköszönte, hogy az ukrán parlament határozatban ítélte el a málenkij robot során elkövetett bűncselekményeket. Hozzátette, hogy egy uniós tagságra törekvő ország részéről természetesnek tartja a kisebbségek nyelvhasználati jogainak biztosítását, és jelezte az ukrán elnöknek, hogy a magyar fél bízik a munkácsi vár turulmadarának mielőbbi visszahelyezésében.

Volt kérdés az ukrán oktatási törvény elfogadására, annak időzítésére és a vállalások teljesítésének garanciáira vonatkozott. Volodimir Zelenszkij azt mondta, Ukrajna összehangolja jogszabályait az európai uniós előírásokkal, mivel szeretne csatlakozni a közösséghez. Hozzátette, reményei szerint erre akár hamarabb is sor kerülhet, mint ahogyan azt Magyar Péter gondolja. Az ukrán elnök szerint a nyelvtörvényeket minél előbb bevezetik, és úgy véli, Oroszország biztosan elveszíti a háborút.

Újságírói kérdésre válaszolva Magyar Péter közölte, hogy az energetikai és az agrárszektorban kölcsönösen előnyös megállapodásokra törekszenek, az uniós támogatások kapcsán pedig azt az elvet vallják, hogy minden tagállam maga dönthesse el, milyen formában kíván segíteni. Ukrajna európai uniós integrációjáról szólva a miniszterelnök kiemelte:

a csatlakozás hosszú, bonyolult és érdemeken alapuló folyamat, gyorsított eljárás nem létezik.



A magyar kormányfő arról is beszélt, hogy személyesen találkozott kárpátaljai magyarokkal, akik örülnek a két ország közeledésének.

Magyar Péter az infrastrukturális fejlesztések kapcsán elmondta, megállapodtak a határátkelők fejlesztésének szükségességéről, és a turizmus fellendítését is fontosnak tartják. Az ukrán kukorica magyarországi szállításáról szintén tárgyalásokat folytatnak majd.

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