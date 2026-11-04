Bús Balázs marad rács mögött

Helybenhagyta a Kecskeméti Törvényszék másodfokú tanácsa a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) volt alelnöke letartóztatásának meghosszabbításáról szóló elsőfokú döntést, így a kényszerintézkedés jogerősen december 25-éig hatályban marad – közölte a törvényszék sajtóosztálya szerdán.

A tájékoztatás szerint a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt indult eljárásban a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség október 19-én indítványozta Bús Balázs letartóztatásának meghosszabbítását, míg a védő a kényszerintézkedés megszüntetését, illetve enyhítését kérte.

A Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája első fokon október 22-én megállapította, hogy a bűncselekmény megalapozott gyanúja, valamint a kényszerintézkedés különös okai változatlanul fennállnak, ezért a gyanúsított jelenlétének biztosítása és a bizonyítás megnehezítésének megakadályozása érdekében elrendelte a letartóztatás meghosszabbítását.

Az ügyészség gyanúja szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől jogellenesen döntött 1079 támogatásról 17 milliárd forintot meghaladó összegben, és ezzel ekkora vagyoni hátrányt okozott. Az NKA működése során Hankó Balázs, az előző kormány kultúráért és innovációért felelős minisztere irányításával az alapot jogellenes cselekményekre használták.

Az ideiglenes kollégium rendelkezése alá kerülő vagyont tömegesen használták fel a jogszabály és az alapító határozat által jóváhagyott céltól eltérően. A 2025 második fél évétől meghirdetett egyedi pályázati lehetőségre beadott kérelmeket érdemi elbírálás nélküli teljesítették, és így az alap által kezelt vagyont a 2026-os választások kampányköltségeinek fedezésére és a kérelmezők személyes céljaira fordították.

Bús Balázst – Óbuda korábbi fideszes polgármesterét – június végén tartóztatták le, Ughy Attila korábbi kollégiumi elnök, Krucsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatéskezelő (NKTK) főigazgatója és több tisztségviselő mellett.