ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.63
usd:
323.26
bux:
147652.31
2026. november 4. szerda Károly
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Nyitókép: Facebook/busofficial

Bús Balázs marad rács mögött

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Bús Balázs volt óbudai polgármester, az NKA volt alelnöke december 25-ig letartóztatásban marad.

Helybenhagyta a Kecskeméti Törvényszék másodfokú tanácsa a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) volt alelnöke letartóztatásának meghosszabbításáról szóló elsőfokú döntést, így a kényszerintézkedés jogerősen december 25-éig hatályban marad – közölte a törvényszék sajtóosztálya szerdán.

A tájékoztatás szerint a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt indult eljárásban a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség október 19-én indítványozta Bús Balázs letartóztatásának meghosszabbítását, míg a védő a kényszerintézkedés megszüntetését, illetve enyhítését kérte.

A Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája első fokon október 22-én megállapította, hogy a bűncselekmény megalapozott gyanúja, valamint a kényszerintézkedés különös okai változatlanul fennállnak, ezért a gyanúsított jelenlétének biztosítása és a bizonyítás megnehezítésének megakadályozása érdekében elrendelte a letartóztatás meghosszabbítását.

Az ügyészség gyanúja szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől jogellenesen döntött 1079 támogatásról 17 milliárd forintot meghaladó összegben, és ezzel ekkora vagyoni hátrányt okozott. Az NKA működése során Hankó Balázs, az előző kormány kultúráért és innovációért felelős minisztere irányításával az alapot jogellenes cselekményekre használták.

Az ideiglenes kollégium rendelkezése alá kerülő vagyont tömegesen használták fel a jogszabály és az alapító határozat által jóváhagyott céltól eltérően. A 2025 második fél évétől meghirdetett egyedi pályázati lehetőségre beadott kérelmeket érdemi elbírálás nélküli teljesítették, és így az alap által kezelt vagyont a 2026-os választások kampányköltségeinek fedezésére és a kérelmezők személyes céljaira fordították.

Bús Balázst – Óbuda korábbi fideszes polgármesterét – június végén tartóztatták le, Ughy Attila korábbi kollégiumi elnök, Krucsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatéskezelő (NKTK) főigazgatója és több tisztségviselő mellett.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Bús Balázs marad rács mögött

letartóztatás

bús balázs

hűtlen kezelés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Már kereshetők az ügynökakták – élesedett a nyitottaktak.hu weboldal

Már kereshetők az ügynökakták – élesedett a nyitottaktak.hu weboldal

Mengyílt a nyitottaktak.hu oldal, ahol mintegy 60 ezer egykori ügynök nevét, adatait tették közzé az 1990 előtti korszakból.
 

Nyílnak az ügynökakták – Magyar Péter levéltári sajtótájékoztatója, cikkünk frissül

November 4., az ügynökakták napja

Ügynökakták: Magyar Péter a levéltárban tart sajtótájékoztatót

Korniss Péter megelőzte az akták megnyitását, vallomást tett a Kossuth-díjas fotós

Ügynökakták: közleményt adott ki a Fidesz

Szakértő: a társadalom érettségére lesz szükség az ügynökakták feldolgozásához

VIDEÓ
Mekkora kockázatokat rejt a 2027-es költségvetés? Horváth Gábor, Inforádió, Aréna
Kicsoda Kimi Antonelli, a Forma–1 új bajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
A gyász pszichológiája: miért tabu a halál? Révész Renáta Liliána, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.04. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megnyílnak az ügynökakták, sajtótájékoztatót tart Magyar Péter

Megnyílnak az ügynökakták, sajtótájékoztatót tart Magyar Péter

Az 1956-os forradalom leverésének évfordulóján a kormány nyilvánosságra hozza a rendszerváltás előtti titkosszolgálati iratokat. A sajtótájékoztatóról élőben tudósítunk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gyengül a dollár, esnek az MI-részvények: indul a tőzsdei hullámvasút az amerikai félidős választások után

Gyengül a dollár, esnek az MI-részvények: indul a tőzsdei hullámvasút az amerikai félidős választások után

A demokraták választási sikere után gyengülni kezdett az amerikai dollár, miközben több MI-vállalat részvénye is jelentős veszteséget szenvedett el.

BBC
Business Sport Travel Science
Democrats take control of US Congress as voters resoundingly reject Trump's Republicans

Democrats take control of US Congress as voters resoundingly reject Trump's Republicans

President Trump acknowledges the Iran war, and higher fuel prices, were factors as Democrats win across the country - including in Texas, Kansas, and Michigan.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 4. 10:17
Már kereshetők az ügynökakták – élesedett a weboldal
2026. november 4. 09:45
Nemzeti gyásznap: felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót a Kossuth téren
×
×