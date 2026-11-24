„Ma sok faluba este már nem lehet hazajutni közösségi közlekedéssel. Az önvezető technológia hosszabb távon lehetőséget teremthet a sűrűbb, rugalmasabb és gazdaságosabb buszközlekedésre” – írta keddi bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A bejegyzéshez mellékelt videóban a miniszter kifejtette:

sokkal hatékonyabban és gazdaságosabban lehetne az új technológiával működtetni a kisebb települések buszközlekedését.

Mint mondta, egy olyan busz esetén, ami bemegy egy tizenkét fős faluba és hárman utaznak rajta, a munkaerőköltség a legnagyobb tétel.

Vitézy Dávid hozzátette, már vizsgálják, hogyan lehetne a jövőben az önvezető technológiát ilyen esetekben alkalmazni.