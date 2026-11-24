Nagy a szakemberhiány a gyermekvédelemben – mondta el Gyurkó Szilvia, a Szociális- és Gyermekügyi Minisztérium gyermekjogi- és gyermekvédelmi államtitkára, hozzátéve: első körben szakemberekre van szükség, és a 9,5 milliárdos krízisintervenció pontosan erről szól, hogy segítsenek azokban a szolgáltatási „sivatagokban”, ahol például nincs különleges gyerekotthon.

„Például egy területi gyerekvédelmi szakszolgálat vezetője konkrétan könnyek között mondta, hogy ő minden este úgy fekszik le, hogy azért imádkozik, hogy nehogy egy 0–3 éves gyereket ki kelljen emelni a családból, mert nem fogja tudni hova tenni. És egészen elképesztő kompromisszumokra kényszerülnek, nagyon régen már nem az az alapelv, hogy a gyerek legfőbb érdekét teljesítjük, hanem a legkisebb rosszak között próbál valamilyen módon lavírozni a rendszer” – fogalmazott az államtitkár.

Amit tenni próbálunk, az az, hogy növeljük a szakemberek támogatását azoknál a férőhelyeknél, ahol a legnagyobb a hiány. A leginkább ilyenek a speciális gyerekotthonok, ahol adott esetben a szerhasználattal, függőségekkel, különböző devianciákkal érintett gyerekek vannak – mondta Gyurkó Szilvia, aki szerint

muszáj szembenézni azzal a problémával, hogy a befogadó otthonokban, ahová elvileg átmeneti jelleggel kerülnének a gyerekek, gyakorlatilag van, hogy éveket töltenek ott,

úgynevezett krízisközpontokat kell létrehozni, ahol a szökésből beérkező, mondjuk szerhasználatti hatás alatt beérkező gyerekek is elhelyezhetőek legyenek. Mert sajnos azok a problémák, amikkel Budapest utcáin szembesülnek a járókelők, azok hatványozottan vannak jelen a gyerekvédelmi intézményekben, és vannak olyan kollégáink, akik elmondják, hogy az ő intézményükben a gyerekek 100 százaléka érintett a szerhasználattal – tette hozzá az államtitkár.

Gyurkó Szilvia szerint persze nem minden otthon, elhelyezési hely ilyen, és ez nem minden megyére, régra vonatkozik, de vannak intézmények, ahol brutálisan magas, és „nagyon fontos addiktológiai konzultánsokkal, felkészítésekkel és támogatásokkal segíteni a szakembereket, hogy ne elhagyják ezt az egyébként gyönyörű pályát és nagyon szép feladatokat, hanem ott tudjanak maradni a gyerekek mellett.”

Amikor beszéltünk a szakemberekkel, akkor alapvetően azt mondták, hogy nyilván a bérek emelkedése nagyon fontos dolog, de nagyon igényelnék a szakmai autonómiát is, tehát hogy saját hatáskörben hozhassanak döntéseket, és ne utasításokat kelljen végrehajtaniuk – fogalmazott az államtitkár.

A rendszer brutálisan centralizált volt. Az elmúlt három évben alapvetően eltűnt az átláthatóság, vízfejek képződtek, és egy nagyon centralizált, sok esetben utasításokkal meg leiratokkal működtetett rendszer volt,

ezért a szakemberek vágyják vissza a szakmai autonómiát, a decentralizációt, azt, hogy jobban a helyi szükségletekre szabott legyen a gyerekvédelmi rendszer, és azt, hogy partnerként működjünk együtt, tehát az ágazati irányítás olyan szakpolitikát vigyen, ahol a frontvonalban dolgozók partnerként vannak megszólítva – fogalmazott

„De szerintem nem lehet, és nem is szabad megkerülni azt a kérdést, hogy az utolsó utáni pillanatig nagyon-nagyon harcoltunk azért, hogy a szociális szektorban a béremelés annál nagyobb mértékű legyen, mint amit végül a költségvetés állapota engedett, és nagyon szeretnénk, hogy ez a következő években tovább menjen. A szektor bérrendezése meg kellene, hogy történjen, és le a kalappal az előtt, ahogy miniszter úr érvelt, lobbizott, megpróbált mindent elérni ebben a körben. Azt mindenképpen szeretném, hogy a szakma komolyan el tudja hinni, hogy ez még nem valaminek a vége, hanem hogy nagyon szeretnénk, hogy a bérrendezés tovább folytatódjon” – mondta Gyurkó Szilvia az InfoRádió Aréna című műsorában.

A Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi- és gyermekvédelmi államtitkára arról is beszélt, hogy mennyire fontos a prevenció szerepe a gyermekvédelemben. A felmerülő problémákra nem a tüneti kezelés a válasz, hanem a rendszerszintű változtatások – hangsúlyozta.

„Nagyságrendileg 24 ezer gyerek és fiatal nevelkedik állami gondoskodásban Magyarországon, és az ország nincs olyan rossz gazdasági helyzetben, mint amennyire a gyerekvédelmi rendszer túlterhelten működik, vagy mint amennyire sok gyereket kezel a gyerekvédelmi rendszer” – fogalmazott Gyurkó Szilvia.

Az interjút Kocsonya Zoltán készítette, a teljes beszélgetést megnézhetik és meghallgathatják alább.