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Izrael fővárosának, Jeruzsálemnek a látképe egy magaslati pontról fotózva.
Nyitókép: Unsplash

Nem talált bizonyítékot szabálytalanságokra az izraeli választási bizottság

Infostart / MTI

A hatóság több ezer szavazókört ellenőrzött, hogy feltárja, történt-e valamilyen szabálytalanság, ami befolyásolta a választás tisztaságát.

Több ezer szavazókör ellenőrzése során nem találtak a választások tisztaságát sértő szabálytalanságokra utaló bizonyítékot- közölte az izraeli központi választási bizottság szerda reggel.

Több mint 9000 szavazókör ellenőrzése után nem találtak a választások tisztaságának megsértésére vagy az eredmények megváltoztatására utaló bizonyítékot. Ez az összes szavazókör mintegy 75 százalékát jelenti.

A bizottság közleménye szerint az ellenőrzési művelet hat napig tartott, és több mint 250 ügyvéd, valamint a bizottság munkatársai végezték.

A bizottság tájékoztatása szerint 350 szavazókörben „a szavazási anyagok és a dokumentáció alapos vizsgálatára” került sor.

Emellett mintegy 2400 bejelentést vizsgáltak meg, amelyeket pártok és jelöltlisták nyújtottak be 1350 szavazókörrel kapcsolatban. Ezen felül mintegy 1200, a lakosságtól a választás napján és azt követően érkezett bejelentést is ellenőriztek, amelyek 750 szavazókört érintettek.

A Likud bizottsági képviselője lemondott, arra hivatkozva, hogy lelkiismeretével ellentétes a választási eredmények megvitatása mindaddig, amíg nem tisztázzák a „külföldi beavatkozással kapcsolatos súlyos gyanúkat”.

A Zsidó Erő párt (Ocma Jehudit) szerda reggel úgy döntött, hogy a választási eredmények jóváhagyása ellen szavaz a központi választási bizottságban.

Ezt azután tették, hogy több szereplő is arra kérte a pártot, fontolja meg a tartózkodást a szavazáson.

Jichák Hercog államelnök a déli órákban várhatóan átveszi a hivatalos választási eredményeket Noam Szolberg bírótól, a központi választási bizottság elnökétől.

Hercog szerda este megkezdi a pártok képviselőivel folytatandó konzultációsorozatot, hogy eldöntse, kire bízza a kormányalakítás feladatát. Az alaptörvényként elfogadott kormányzati törvény széles mérlegelési jogkört biztosít az államelnöknek, és nem kötelezi arra, hogy a kormányalakítási megbízást a legnagyobb párt vezetőjének vagy annak a jelöltnek adja, aki a legtöbb képviselő ajánlását kapta. Herzog már korábban jelezte, hogy kreatív megoldásokat is megvizsgál annak érdekében, hogy elkerülhető legyen újabb választás kiírása.

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