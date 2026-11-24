Energetikai együttműködésről, a vasúti kapcsolatok bővítéséről, új határátkelők létrehozásáról és a régiek felújításában is egyetértett az ukrán elnök és a magyar miniszterelnök ungvári és beregszászi tárgyalásain. Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter jó hangulatúnak nevezte a megbeszéléseket. Az ukrán elnök kijelentette, hogy Ukrajna támogatja a magyar közösség jogait, és készen áll a konstruktív párbeszédre Magyarországgal. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy a két ország közötti felesleges eszkalációt megállították és kérte , hogy Ukrajna gyorsítsa fel a magyar kisebbség jogainak visszaállítását. Elmondta, hogy tárgyalások kezdődnek például arról, hogy az ukrán kukoricaszállítmányok érkezzenek Magyarországra.

Jóváhagyta az Országgyűlés az adóváltozásokról szóló javaslatokat, így a vagyonadót, a kata kiszélesítését, valamint a reklámadót. Döntöttek az árrésstop idei kivezetéséről is. Emellett a családi pótlék a duplájára nő, a legkisebb öregségi nyugdíjak pedig 120 ezer forintra emelkednek. A Fidesz-frakció reakciójában az adóemelések kormányának nevezte a Tiszát.

Benyújtotta a kormány a Wekerle Plusz lakástakarékról szóló törvényjavaslatot, amely 2027-től ismét állami támogatást biztosítana a lakáscélú megtakarításokhoz. Az első 5 évben 10, a hatodik évtől 20 százalékos támogatás járna, évi legfeljebb 120, illetve 240 ezer forint, legalább 3 százalékos kamat mellett.

A gazdaságot érintő törvényjavaslatokat terjesztett be a parlamentnek a kormány. Átláthatóbb csőd- és felszámolási eljárásokat és egyes központi támogatások ellenőrzöttebb kiosztását jelölték meg célként.

Átalakul az agrárkamara működése, miután a parlament elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. Az agrárminiszter kiemelte, a kötelező kamarai tagság megmarad, az új tagdíjszámítási szabályok ugyanakkor mérséklik a terheket.

A kormány benyújtotta az oktatás megújítását és fejlesztését szolgáló törvénymódosítási javaslatcsomagot az Országgyűlésnek. Az oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, nagyobb önállóságot biztosítanak az oktatási intézményeknek, több beleszólási lehetőséget teremtenek a szülőknek és a diákoknak, és korszerűbbé, rugalmasabbá teszik az oktatási rendszert.

Az egészségügyet érintő törvényjavaslatot terjesztett be a kormány a parlamentnek. A korábbi státusztörvénynek a munkavállalók jogait és a magánszférájukat sértő elemeit módosítják. Változik az összeférhetetlenség szabályozása, megszűnik az illetmények eltérítésének lehetősége, humánusabbak lesznek a kirendelési szabályok.

Két gyógyszer, a Kreon és a Pangrol, a hasnyálmirigy elégtelen enzimtermelésére adott készítmények átmenetileg csak kijelölt gyógyszertárakban lesz elérhető – közölte az egészségügyi tárca. Az ellátási nehézségek hátterében hatóanyag-ellátási és gyártási problémák állnak.

Az államfői kifogások ellenére változatlan formában hagyta jóvá a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés. A jogszabályt egyebek mellett azért nem írta alá Baka András, mert szerinte garantálni kellene, hogy a kiemelt hatósági figyelem ne vezethessen ahhoz, hogy a politikusok folyamatos kockázatelemzési eljárás alatt állnak.

A politikai vita korlátozásának és az ellenzéki képviselőkkel szembeni lépésnek tartja a Tisza házszabálymódosítási javaslatát a Fidesz frakcióvezetője. Bóka János az InfoRádióban végső esetben a parlamenti bojkottot, az esetleges kivonulást sem zárta ki.

Az uniós és hazai költségvetési források felhasználását is vizsgálja a felzárkóztatási források visszaéléseit feltáró vizsgálóbizottság. A testület tagjairól és vezető tisztségviselőiről hétfőn döntött az Országgyűlés.

Korlátozta a politikusok szerepvállalását a sportszervezetek vezetésében az Országgyűlés. Az érintettek a politikusi megbízatás megszűnése után négy évig nem tölthetnek be vezető állású munkakört az 500-nál több igazolt sportolóval rendelkező sportszervezeteknél. A Fidesz ismét bírálta a változtatást.

Jövő évtől eltörli a vállalkozásokat terhelő kötelező kamarai hozzájárulást az Országgyűlés. Az indoklás szerint egy olyan fizetési kötelezettséget törölnek el, amelyért a legtöbb vállalkozás nem részesült kézzelfogható szolgáltatásban.

Már az idén megkaphatják a gazdák a kárenyhítési előleget – döntött az Országgyűlés. A jogszabály valamennyi mezőgazdasági kártípusra kiterjeszti az előlegfizetés lehetőségét, ugyanakkor megduplázza a termelők által fizetendő kárenyhítési hozzájárulást.

Jövőre 120 milliárd forintot fordít az állam a magyar közúthálózat felújítására – közölte a Beruházási és Közlekedési Minisztérium. Az idei állami forrás ötszörösét fordítják jövőre a fő- és mellékutak felújítására. Hangsúlyozták azt is, hogy a gyorsforgalmi úthálózat fenntartása és fejlesztése sem marad el.

Hét civil szervezetnél tartott házkutatást a Nemzeti Nyomozó Iroda az állami támogatásokkal összefüggő hűtlen kezelés gyanúja miatt indult nyomozásban - közölte az NNI a police.hu oldalon. A feljelentést a Miniszterelnökség tette.

Az MNB-ügy vizsgálóbizottságának elnöke azt javasolja, a bv-intézetben hallgassák meg Matolcsy Györgyöt. A volt jegybankelnököt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és más bűncselekményekkel gyanúsítja az ügyészség.