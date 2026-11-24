A nemzetközi járványügyi tendenciákkal összhangban idén Magyarországon is emelkedett a korábban majomhimlőként ismert, ma már mpoxnak nevezett fertőző betegség előfordulása. November 19-éig 26 laboratóriumi vizsgálattal igazolt esetet regisztráltak. A járványügyi vizsgálatok alapján a fertőzés Magyarországon belüli terjedésének lehetőségével is számolni kell.

A 2022-es nemzetközi mpox-járvány idején Magyarországon 80 megbetegedést igazoltak. Ezt követően az esetszám jelentősen csökkent: 2023-ban két, 2024-ben három, 2025-ben pedig öt fertőzést jelentettek.

Kiemelték: az idén tapasztalt növekedés fokozott járványügyi figyelmet indokol, ugyanakkor a megbetegedések száma továbbra is lényegesen alacsonyabb a 2022-ben regisztráltnál.

Az eddigi járványügyi vizsgálatok alapján felmerül, hogy a fertőzések egy része Magyarországon belül történt, vagyis a megbetegedések nem feltétlenül kapcsolódnak külföldi utazáshoz. A legtöbb esetet Budapesten diagnosztizálták, ugyanakkor a betegek egy részének hivatalos lakóhelye vidéken található.

A mpox vírus elsősorban szoros testi érintkezéssel – például a fertőzött személy bőrelváltozásaival való közvetlen kontaktus, illetve intim vagy szexuális együttlét során – adható át.

Ritkábban a beteg által használt, vírussal szennyezett tárgyak, például ágynemű vagy törölköző is közvetíthetik a vírust. Ennek megfelelően a fertőzés nem kizárólag szexuális úton terjed, de ez eddigi adatok egyértelműen azt mutatják, hogy a fertőzött személy legtöbbször csak a szexuális partnereinek adja tovább a fertőzést, az egy háztartásban élő, de nem szexuális partner megfertőződése is kifejezetten ritka.

A betegség legjellemzőbb tünete a bőrön vagy a nyálkahártyákon megjelenő kiütés, amely hólyagossá válhat, majd pörkösödik. A bőrelváltozások az arcon, a végtagokon, a tenyéren és a talpon, a szájban, valamint a nemi szervek és a végbélnyílás környékén is megjelenhetnek. A fertőzést láz, fejfájás, izomfájdalom, levertség és nyirokcsomó-duzzanat kísérheti.

Előfordulhat azonban, hogy csupán néhány kiütés jelentkezik, egyéb panasz nélkül. A tünetek a fertőződést követő 1-21 napon belül alakulhatnak ki. A betegség többnyire két-négy hét alatt gyógyul, egyes esetekben azonban súlyos szövődményeket is okozhat. A beteg a bőrelváltozások teljes gyógyulásáig fertőzőképes lehet.

Az Afrikán kívül azonosított fertőzések döntő többsége az MSM-populációt (férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő férfiak) érinti; a Magyarországon előforduló importált és hazai fertőzések esetén is a nemzetközi helyzetnek megfelelő tendenciák mutatkoznak.

Az ONI felhívta a figyelmet az orvosi kivizsgálásra, ha valaki mpoxra utaló tüneteket észlel, vagy korábban fertőzött személlyel kerülhetett szoros kapcsolatba. A háziorvossal vagy a bőr- és nemibeteg-gondozóval lehetőség szerint előzetesen telefonon szükséges egyeztetni.

A fertőzés gyanúja esetén kerülni kell a szoros testi és szexuális érintkezést, valamint a törölköző, az ágynemű és más személyes használati tárgyak közös használatát. A fertőzés laboratóriumi vizsgálattal igazolható.

Az mpox elleni védőoltás csökkentheti a megfertőződés és a súlyos megbetegedés kockázatát.

Az oltás elsősorban a fertőzésnek fokozottan kitett személyek számára ajánlott, de fertőzött személlyel történt szoros érintkezést követően is alkalmazható. A nemzetközi szakmai ajánlások szerint az érintkezés utáni oltást lehetőség szerint négy napon belül célszerű beadni, de tünetmentesség esetén 14 napon belül is indokolt lehet - ismertették.

Az ONI a járványügyi helyzet alakulására reagálva gyorsított eljárásban megkezdte az mpox elleni oltóanyag beszerzését. A központi készlet megérkezéséig a vakcina az egészségügyi intézményekben - orvosi indokolás alapján - egyedi gyógyszerigénylés keretében érhető el.

Az intézet hangsúlyozza: a fertőzés továbbterjedésének megelőzése érdekében mindenki, aki mpoxra utaló tüneteket észlel, mielőbb forduljon orvoshoz, és a fertőzés kizárásáig kerülje a másokkal való szoros testi érintkezést.