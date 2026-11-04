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Nyilas Zoltán András esperes, az Északpesti Református Egyházmegye választási bizottságának elnöke áhítatot tart a váci református iskola bõvítésének alapkõletételén 2025. március 29-én.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Lezárult a szavazás, kiderült, ki váltja Balog Zoltánt

Infostart / MTI

Nyilas Zoltán András északpesti esperest választották a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökévé – közölte az egyházkerület a honlapján szerdán. Az új püspök Balog Zoltánt váltja tisztségében, aki 2021 óta vezette az egyházkerületet, és nem indult a választáson.

Az egyházkerület választási bizottságának közleménye szerint a püspöki tisztségre leadott 292 érvényes szavazatból 172 szavazat érkezett Nyilas Zoltán Andrásra, a másik jelöltet, Lovas Andrást 120-an támogatták szavazatukkal.

A főgondnoki tisztségre Szathmáry Gergely Zoltánt választották meg, aki a 291 érvényes szavazatból 164-et szerzett meg, míg a másik jelölt, Szalai Zsolt 127 szavazatot kapott.

Nyilas Zoltán 1975-ben született Budapesten. Teológiai tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán végezte 1994 és 1999 között. 1999-2000-ben segédlelkész volt az Őrszentmiklósi Református Egyházközségben. 2000 és 2006 között lelkipásztorként szolgált a Szokolyai Református Egyházközségben. 2006-tól a Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lelkipásztora. 2009 és 2012 között az Északpesti Református Egyházmegye jegyzője, 2014-ben főjegyzője volt. 2015 óta északpesti esperes.

Nős, három gyermek édesapja.

A Magyarországi Református Egyházban zajló tisztújítás során mind a négy egyházkerület élére új tisztségviselőket választanak, akiknek megbízatása hat évre szól. Az új zsinat várhatóan 2027 februárjában ül össze, és választja meg a zsinat lelkészi és presbiteri elnökét, alelnökét, valamint a jegyzőket.

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Kezdőlap    Belföld    Lezárult a szavazás, kiderült, ki váltja Balog Zoltánt

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