A Magyar Nemzet birtokába került, szakmai szervezeteknek küldött belső tájékoztató szerint a kulturális államtitkárság tárgyalásai nyomán szerzett pluszforrásokat az előadó-művészeti ágazat helyzetének enyhítésére. A dokumentum rögzíti, hogy mivel az év végéhez közeledve kevés idő maradt arra, hogy az összegek még 2026-ban a területen maradjanak, eltekintettek a nyílt pályázati eljárástól, és rövid időn belül konkrét támogatási döntéseket hoztak.

A tájékoztató alapján a Színházművészeti és a Táncművészeti Bizottság kizárólag szakmai szempontból tekintette át a beérkezett igények megalapozottságát, a kifizetésekről és

a kedvezményezettek köréről pedig maga az államtitkárság döntött.

Nagy Ervin kulturális államtitkár a vasarnap.hu-nak adott interjújában a döntés okairól elmondta: csak október végére derült ki, mekkora összeg áll rendelkezésre. Álláspontja szerint ekkor már nem lett volna elegendő idő egy nyílt pályázat lebonyolítására, így a tárcának arról kellett döntenie, hogy ilyen módon osztja szét a forrást, vagy a teljes összeg visszakerül a központi költségvetésbe.

A Blikk megkeresésére Szentkirályi Alexandra fideszes országgyűlési képviselő átláthatóságot és részletes tájékoztatást sürgetett arról, hogy milyen szempontok alapján, mely szervezetek és mekkora összegben részesültek a közel hárommilliárd forintos keretből.

A cikk felidézte azt is, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 2025 szeptembere és 2026 márciusa közötti, összesen 17,3 milliárd forintot érintő szabálytalan kifizetései miatt jelenleg is büntetőeljárás zajlik.