A cég az MVM ugyancsak "Baa2" szintű hosszú távú kibocsátói minősítését a kilátás keddi javításával egy időben megerősítette.
A hitelminősítő egyben megerősítette a magyar áram- és gázszolgáltató konglomerátum "baa3" szinten megállapított alapszintű adósminőség-értékelését (Baseline Credit Assessment, BCA) is.
A kilátás kedden bejelentett javításához fűzött indoklásában a Moody's kiemelte, hogy az MVM "Baa2" osztályzatát a cég által a magyar áram- és földgázszolgáltatás jelentős részében betöltött piacvezető szerep támasztja alá.