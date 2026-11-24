A 49 éves férfit illegális fegyvertartással, fiát pedig minősített emberölés kísérletével gyanúsítják. Az apát 48 órára őrizetbe vették, majd az illetékes ügyészség elé állítják, míg a fiatalkorú gyanúsított ügyében a kragujevaci felsőbíróság fiatalkorúak ügyeiben illetékes bírája jár el.

A lövöldözésben a közép-szerbiai város műszaki középiskolájának két alkalmazottja sebesült meg. Az egyik - egy 50 éves nő - lőtt sebet szenvedett a lábán, a másik alkalmazottat üvegszilánkok sebesítették meg. Az oktatási minisztérium közlése szerint egyikük sincs életveszélyben. A lövöldözésben egyetlen tanuló sem sebesült meg.

Nemanja Joksimovic, az iskola igazgatója a szerbiai közszolgálati televíziónak (RTS) elmondta, hogy a támadás feltételezett elkövetője az intézmény végzős tanulója, akinek korábban nem voltak magatartási problémái. Hozzátette, hogy valamennyi diák biztonságban elhagyta az iskola épületét. Az igazgató nem erősítette meg azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint

a diáknak listája volt a kiszemelt áldozatokról.

A kragujevaci rendőrség közölte, hogy korábban nem érkezett hozzá olyan bejelentés, amely összefüggésbe hozható a keddi támadással. A rendőrség és az ügyészség házkutatásokat tart, és folytatja a bizonyítékok összegyűjtését. A támadás indítéka egyelőre nem ismert.

Dejan Vuk Stankovic ügyvezető oktatási miniszter kedden Kragujevacra utazott, ahol bejelentette, hogy tárcaközi válságstábot hoztak létre. Az iskola alkalmazottai kedd este tanácskoznak arról, hogyan lehet mielőbb helyreállítani az oktatás rendjét.

Szerbiában 2023 májusában megszigorították az iskolák biztonsági intézkedéseit, miután egy 13 éves diák egy belgrádi általános iskolában megölt kilenc tanulót és az intézmény biztonsági őrét. A tragédia országszerte tiltakozásokat váltott ki, és ismét előtérbe helyezte a fegyvertartás szabályozásának, valamint az iskolai erőszak megelőzésének kérdését.

A kilencvenes évek délszláv háborúi után a civil lakosságnál is jelentős mennyiségű fegyver maradt, becslések szerint Szerbiában száz lakosra átlagosan mintegy 40 lőfegyver jut.