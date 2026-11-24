Szentkirályi Alexandra korábban azt közölte: az Országgyűlés művelődési bizottságának tiszás képviselői hétfőn ismét nem szavazták meg a Fidesz médiatanács-jelöltjét, majd a kormánypárt kedden a parlamentben szavazta le a Mi Hazánk és Fidesz által a Független Közmédia Testületbe jelölt személyeket, annak ellenére, hogy a bizottságban még támogatták megválasztásukat.

Erre reagálva a kormánypárti frakció közleményében kiemelte, a Tisza Párt célja, hogy mind a médiatanácsban, mind a Független Közmédia Testületben megfelelő szakmai felkészültséggel és hitelességgel rendelkező, a média függetlensége iránt elkötelezett szakemberek foglaljanak helyet.

Hozzátették: határozottan visszautasítják, hogy Szentkirályi Alexandra egypárti médiakontroll kiépítésével vádolta meg a Tisza Pártot. Szerintük a bizottsági elnök figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy a KDNP jelöltjei mind a Művelődési bizottság, mind az Országgyűlés támogatását megkapták, így a Független Közmédia Testületben és a médiatanácsban is helyet kaptak. A médiatanácsban ráadásul a Mi Hazánk jelöltje is helyet foglal.

"Mindezek alapján álláspontunk szerint megalapozatlan egypárti médiakontrollról beszélni" - fogalmaztak.

Sajnálatosnak nevezték, hogy a Fidesz jelöltjei mindeddig nem kapták meg a jogszabályban előírt többséget. "Álláspontunk szerint ennek egyik alapvető oka, hogy

a Fidesz továbbra sem mutat kellő együttműködési készséget olyan jelöltek megtalálásában, akik széles körű szakmai támogatottságot élvezhetnek"

– írta a Tisza-frakció.

A képviselőcsoport közölte: a szakmai felkészültség önmagában nem elegendő, ha a jelölt korábbi tevékenysége, pártpolitikai szerepvállalása vagy nyilvános megnyilvánulásai megalapozott aggályokat vetnek fel függetlenségével és pártatlanságával kapcsolatban.

Kiemelték, hogy a Tisza Párt a jelöltjeit a médiaszakmai szervezetek által javasolt szakemberek közül választotta ki.

A Tisza Párt álláspontja szerint "a Fidesz az elmúlt 16 év médiapolitikájának örökségét viszi tovább azzal, hogy a szakmai konszenzus megteremtése helyett ismét a politikai konfliktusokat helyezi előtérbe. Ez nem szolgálja sem az érintett intézmények működését, sem a magyar társadalom érdekeit."

"Továbbra is nyitottak vagyunk az érdemi együttműködésre és a megfelelő szakmai jelöltek támogatására. Az ellenzéki jelölés joga azonban nem jelenti a jelöltek automatikus megválasztásának kötelezettségét" - áll a közleményben, amely azzal zárul: a média függetlensége közös demokratikus érdek, amely nem rendelhető alá egyetlen párt rövid távú politikai érdekeinek sem.