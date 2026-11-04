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A Tisza-kormány megnyitja az ügynökaktákat – közölte a választáson nyertes párt miniszterelnöke csütörtökön a Facebookon.
Nyitókép: Getty Images/PieroAnnoni

Már kereshetők az ügynökakták – élesedett a weboldal

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Mengyílt a nyitottaktak.hu oldal, ahol mintegy 60 ezer egykori ügynök nevét, adatait teszik közzé az 1990 előtti korszakból.

Több tízezer egykori ügynök nevét, adatait hozza nyilvánosságra honlapján kereshető formában az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) ma a nyitottaktak.hu weboldalon.

Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról szóló törvény szerint a számos 1990 előtti állambiztonsági irattípus közül négy lesz bárki számára ingyenesen hozzáférhető: a 6-os karton, a B (azaz beszervezési) -napló, a H (azaz hálózati) - adattár és a B (azaz beszervezési) - dossziék. Ezek közül

szerda délelőtt az első három vált hozzáférhetővé a nyitottaktak.hu oldalon - mondta a főigazgató.

A 6-os karton a hálózati személy nyilvántartási lapja, amelynek első oldalán az ügynök személyazonosító adatai olvashatók, így többek között a név, születési hely, idő, anyja neve, foglalkozása. A kartonlap hátsó oldalán az ügynöki tevékenységgel kapcsolatos legfontosabb adatok, így többek között, hogy milyen körülmények, motiváció hatására lett ügynök és meddig maradt hálózati személy. B-napló - 5 darab iktatókönyv nevekkel - kizárólag az 1957 és 62 közötti időszakból maradt fenn a B (azaz beszervezési) -dossziékról. A harmadik, szerdán nyilvánosságra kerülő titkosszolgálati adatfajta az 1970-es évektől mágnesszalagokon gyűjtött H (azaz hálózati) -adattár, amelyben az egykori ügynökök személyes adatait, fedőnevét rögzítették - ismertette a szakember.

A 6-os kartonok és a B-naplók mintegy 25-25 ezer, a mágnesszalagok mintegy 55 ezer ügynök nevét tartalmazzák. A beszervezési dossziék száma több mint 9 ezer. A 6-os karton állomány összesen mintegy 50 ezer, a B-naplók mintegy 2000 oldal terjedelműek, amennyiben a kartonok két oldalával külön számolunk. Az adathordozók között sok az átfedés, ezért ez összesen 50-60 ezer nevet jelenthet - tette hozzá.

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Kezdőlap    Belföld    Már kereshetők az ügynökakták – élesedett a weboldal

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Már kereshetők az ügynökakták – élesedett a nyitottaktak.hu weboldal

Már kereshetők az ügynökakták – élesedett a nyitottaktak.hu weboldal

Mengyílt a nyitottaktak.hu oldal, ahol mintegy 60 ezer egykori ügynök nevét, adatait tették közzé az 1990 előtti korszakból.
 

Nyílnak az ügynökakták – Magyar Péter levéltári sajtótájékoztatója, cikkünk frissül

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