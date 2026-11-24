A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság korábban a police.hu oldalon közölte: egy nő holttestét találták meg a rendőrök kedd délelőtt Győr külterületén, miután lövésekről érkezett bejelentés a rendőrségre. Az ügyben büntetőeljárást indítottak. A bűncselekményről az Infostarton is beszámoltunk.

Később a rendőrség a lakosság segítségét kérte az elkövető megtalálásához. Adataik szerint a kedd reggel történt emberölés elkövetésével egy 53 éves férfi gyanúsítható, akinek a nevét és a fényképét is közzétették a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy a gyanúsított lőfegyverrel rendelkezhet, ezért azt kérték, hogy aki felismeri a férfit, ne közelítse meg, hanem tárcsázza a 112-es segélyhívó számot és tegyen bejelentést.

Sajtóinformációk szerint

a győri születésű férfi egy ismerőse az áldozatnak.

A telex.hu további részletek árult el. Eszerint a gyanúsítottat foglalkozása okán is (autószerelőként dolgozik a faluban) sokan ismerik, a helyieket megdöbbentette, ami történt. Úgy fogalmaztak, hogy nem nézték ki a férfiból, hogy „ilyenre képes lehet”, arról sem volt tudomásuk, hogy bármilyen okból fegyvert tarthat. A volt élettársának fiatalkorú gyermeke is van, ami még drámaibbá teszi a szemükben a történteket.

Az nem lepte meg őket, hogy a vélelmezett elkövető az események után nem tért vissza az otthonába. A ház, amelyben élt, rendezett, kőkerítés veszi körül, csak kevés betekintést enged a kívülállónak.