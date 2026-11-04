Nyílnak az ügynökakták – Magyar Péter levéltári sajtótájékoztatója, cikkünk frissül

Levéltári helyszínnel hirdetett meg sajtótájékoztatót Magyar Péter miniszterelnök szerda délelőtt fél 10 órai kezdéssel – november 4-én, a „megkésett rendszerváltás fontos napján”.

A sajtótájékoztatóval egy időben élesedik egyébként a Nyitottakták.hu oldal, amelyen az első dokumentumok elérhetők.

A tájékoztatón részt vett Magyar Péteren kívül

Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Levéltár főigazgatója és

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter is.

A közlést a '98 óta ezen a helyszínen működő levéltár (Budapest VI. kerület, Eötvös utca 7.) alagsorában kezdték, ahol Magyar Péter rögzítette: az időpont jelképes, ezen a napon verték le a '56-os forradalmat. Rögzítette azt is: ezeket az aktákat évtizedeken át nem engedték nyilvánosságra hozni, ebben jön most változás. Eközben a megjelent újságírók a sajtóteremben várakoztak.

A nyilvánosságra hozatal folyamatosan zajlik majd 2027. február 25-ig, a kommunista áldozatok emléknapjáig.

Cseh Gergő Bendegúz levéltári főigazgató elmondta, a raktár folyamatosan bővül, mivel az iratanyag felülvizsgálata folyamatosan zajlik, 6-os kartonokat, beszervezési dossziékat vizsgálnak folyamatosan.

A tájékoztatón a főigazgató bemutatta, hogyan őriznek 6-os kartonokat, illetve hogy is néznek ki valójában. Ezeket akkor is megőrzik, ha digitálisan mostantól az adataik nyilvánosak lesznek.

A 6-os karton szereplő adatok:

az ügynök személyes azonosító adatai, hátoldalon a tények a foglalkoztatásról, részleteiben

valódi név

születési idő

édesanyja neve

foglalkozás

iskolai végzettség

katonai rendfokozat

állampolgársás

tartótiszt neve

beszervezés alapja

fedőnév

tevékenység jellege

megjegyzések.

A beszervezettnek kellett róla tudnia, ha be akarták szervezni, és arról is, ha meghiúsult a beszervezés.

A munkadossziékat, amelyekben az ügynöki tevékenység fellelhető, február 25. után sem hozzák majd nyilvánosságra az áldozatok védelme érdekében,

jegyezte meg ezen a ponton Magyar Péter.

Ami tehát most nyilvánosságra kerül:

a 6-os karton két oldala, ezt követően

a B-napló (beszervezési dossziék naplója, ebből 9000 van a levéltárban, ez kompromittálóbb a 6-os kartonnál)

mágnesszalagok (18 darab van meg).

A főigazgató elmondta még: sokakat az '56-os forradalomban játszott szerepükkel zsaroltak a forradalom leverése után,

volt, akit az édesanyja halálos betegségében szerezhető gyógyszerével kecsegtettek arra az esetre, ha igent mond a beszervezésre.

A Rákosi- és a Kádár-korszakban összességében 150-160 ezer személy dolgozhatott a történelmi adatok alapján. Már az '56-os forradalom nagy iratvesztéssel járt, a visszatérő ÁVH-sok pedig szintén semmisítettek meg iratokat, ugyanígy a Kádár-korszakban ('60-as évek) is semmisítettek meg iratokat, végül 1988-1989-ben, amikor érezték a rendszer bukását.

Cseh Gergő Bendegúz figyelmeztetett:

az, hogy valakinek a neve szerepel az adatbázisokban, az nem ítélkezést, hanem kíváncsiságot kell, hogy kiváltson,

hisz vannak olyanok, akiknek csak nevük van, de semmilyen tevékenységük nincs, sokan elfoglaltságaikra vagy egészségügyi állapotukra hivatkozva nem írtak jelentéseket.

Egyértelművé tette: azért nem születhetett döntés eddig a dokumentumok nyilvánosságáról, mert a politikai elitet nagy arányban érinthette volna a rendszerváltozáskor vagy később ez.

Tarr Zoltánnak arra a kérdésére, hogy vihettek-e ki innen dossziékat, arról a főigazgató azt mondta, politikai vezetők korábban mindenhez hozzáfértek,

Moszkvába számos akta kerülhetett ki például, az ottani levéltárok fontos források lehetnének az igazság teljesebb feltárására.

Az esemény a sajtóteremben folytatódott, ahol Magyar Péter kezdésként a 70 évvel ezelőtti november 4-ei eseményekre emlékezett, amikor is a forradalom leverésekor a kommunista gépezet magasabb fokozatra kapcsolt. Szerinte a mostani nyilvánosságnak jobb időpontja lett volna a rendszerváltozás pillanata.

Jelezte, nem akták lesznek a Nyitott Aktákon, hanem kereshető adatbázis, amelyet folyamatosan töltenek fel jövő év február 25-ig.

Azt kérte, a megkésett rendszerváltást mindenki méltósággal és emberséggel kezelje.

Szerinte sok család szembesül majd nehéz információkkal, sokszor elhunyt családtagokkal kapcsolatban, de inkább a kérdéseké legyen a szerep, mint az ítélkezésé.

Egy párhuzamot hozva úgy érzékelte, 1990 előtt és 2026 előtt is beindult az iratmegsemmisítés, amikor a rendszer érezte a végét. Szerinte

a nemzet traumáit nem elhallgatni kell, hanem feltárni,

hogy elindulhasson egy megbékélési folyamat.

Ezt követően több esetet bemutatott, milyen körülmények között próbáltak beszervezni fiatalokat, munkásokat, plébánost, utóbbinál a hálózat arra volt kíváncsi, hogy kikkel barátkozik és miről beszélgetnek vele; Illyés Gyulát („Egy mondat a zsarnokságról") idézve úgy fogalmazott, még a nászi ágyakban is jelen volt a zsarnokság.

Sokan viszont most a velük történtek okait is megismerhetik majd Magyar Péter szerint.

A tájékoztató ideje alatt, körülbelül negyed 11-kor élesedett is a Nyitott Akták.

Ezt követően Magyar Péter megismételte, mely három irattípus kap most nyilvánosságot, melyik nem és miért, erről a „pincében” is szó volt már.

Jelezte, a II/I-es dokumentumok nem kerülnek nyilvánosságra, mert a nemzetbiztonságnak most is vannak ezekkel kapcsolatos érdekei.

Arra kérte az újságírókat, történészeket, közéleti szereplőket, körültekintéssel és ellenőrizve használják a dokumentumokat, és ne állítsanak többet, mint ami bennük áll, ne keletkezzenek belőlük manipulált névsorok.

A magyar családoktól türelmet kért, apák, tanárok, papo, barátok neve kerülhet elő az adatokban, leszármazottak pedig nem tartoznak felelősséggel szülők, nagyszülők döntésért.

Bejelentette: az állam most átadja a társadalomnak azokat az információkat, amelyek fölött eddig kizárólagos ellenőrzést gyakorolt.

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