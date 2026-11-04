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Abdul El-Sayed demokrata szenátorjelölt beszél a Detroitban tartott eredményváróján Washingtonban 2026. november 4-én, az amerikai félidõs választások másnapján. A demokraták megszerezték a többséget az amerikai kongresszus mindkét házában a félidõs választásokon, és több hagyományosan republikánus államban is gyõzelmet arattak.
Nyitókép: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson

Az Egyesült Államok első muszlim szenátora: Abdul El-Sayed

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A demokrata Abdul El-Sayed legyőzte a Donald Trump amerikai elnök által támogatott Mike Rogers republikánus szenátorjelöltet a michigani szenátusi választáson kedden, és ezzel ő lesz az Egyesült Államok első muszlim szenátora.

A 42 éves El-Sayed a visszavonuló demokrata Gary Peters helyét veszi át, így pártja megtartotta michigani szenátusi mandátumát. A korábban közegészségügyi vezetőként dolgozó politikus a demokraták progresszív irányzatát képviseli – írta a Reuters hírügynökség.

Kampányában a családok megélhetési terheinek csökkentését, a nagyvállalatok politikai befolyásának visszaszorítását és a mindenkire kiterjedő, állami finanszírozású egészségbiztosítás bevezetését szorgalmazta.

El-Sayed helyi idő szerint szerda hajnalban Detroitban ünnepelte meg a győzelmét. „Mike, élvezd a nyugdíjas éveidet! Te a gyűlöletet választottad, Michigan pedig a reményt” – üzente ellenfelének.

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Kezdőlap    Külföld    Az Egyesült Államok első muszlim szenátora: Abdul El-Sayed

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