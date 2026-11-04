Az Egyesült Államok első muszlim szenátora: Abdul El-Sayed

A 42 éves El-Sayed a visszavonuló demokrata Gary Peters helyét veszi át, így pártja megtartotta michigani szenátusi mandátumát. A korábban közegészségügyi vezetőként dolgozó politikus a demokraták progresszív irányzatát képviseli – írta a Reuters hírügynökség.

Kampányában a családok megélhetési terheinek csökkentését, a nagyvállalatok politikai befolyásának visszaszorítását és a mindenkire kiterjedő, állami finanszírozású egészségbiztosítás bevezetését szorgalmazta.

El-Sayed helyi idő szerint szerda hajnalban Detroitban ünnepelte meg a győzelmét. „Mike, élvezd a nyugdíjas éveidet! Te a gyűlöletet választottad, Michigan pedig a reményt” – üzente ellenfelének.