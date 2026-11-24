BODÖ/GLIMT–LINZER ASK 1–0: Óriási csatában nyertek a norvégok, Andreas Helmersen a 92. percben szerezte meg a mérkőzés egyetlen gólját.

GALATASARAY–ASTON VILLA 1–0: A tavaly őszi, Liverpool elleni 1–0-ás siker után újabb Premier League-csapatot győzött le a sorozatban a harmadik BL-meccsét megnyerő török csapat. A hátsérülése miatt pihenő Sallai Roland nélkül is nyert a Galata, Deniz Gul góljával.

ARSENAL–BORUSSIA DORTMUND: Az Arsenal menedzsere, Mikel Arteta hat helyen változtatott a Newcastle United elleni 2–2-es döntetlennel zárult hétvégi bajnoki mérkőzés kezdőcsapatán: a kapuban Kepa váltja Rayát, aki ott vállsérülést szenvedett. Rajta kívül White, Hincapie, Lewis-Skelly, Colisz és Gyökeres is bekerült a kezdő tizenegybe. Havertz – Timberrel, Calafiorival, Bruno Guimaraessel és Ezével egyetemben – a kispadon kezdi a mérkőzést.

RB LEIPZIG–LENS: Willi Orbán ott van a lipcsei csapatban.

COMO–AEK ATHÉN: A sárga-feketéknél Vitális Milán kezd, Varga Barnabás ellenben a kispadra került, Kutesa és Jovics alkotja az ékpárt.

FEYENOORD–FC PORTO 0–1: Oussama Targhalline öngóljával kerültek előnybe a portugálok.

RB LEIPZIG–LENS 1–0: Máris vezetnek a lipcseiek, David Raum góljával.

RB LEIPZIG–LENS 2–0: A legutóbbi BL-fordulóban a Lens otthon 9–1-re kikapott a Comótól. Most nyolc perc alatt kapott kettőt Lipcsében. Antonio Nusa lőtte a másodikat.

ARSENAL–BORUSSIA DORTMUND 1–0: Az utóbbi hetekben sokat kritizált Viktor Gyökeres pazar lövéssel szerezte meg a vezetést csapatának.