"Részünkről a válaszlépések elkerülhetetlenek, ezt mindenkinek tudnia kell" - mondta, és rámutatott arra: Kijev semmibe veszi Donald Trump amerikai elnök azon kifejezett kérését, hogy ne támadja az orosz olajfeldolgozó létesítményeket.

Putyin szerint Ukrajna nem képes súlyos károkat okozni Oroszországnak azzal, hogy június elején a háború egy olyan kiterjesztésébe kezdett, amelyet a nyilvános kijevi nyilatkozatok szerint negyvennaposra terveztek.

Sikerült megőrizni a belföldi üzemanyagpiac stabilitását, sőt, az orosz vállalatok vezető szerepet töltenek be a világ energiapiacán - jelentette ki. "Az október eleji csúcsértékek után a benzinárak az ország legtöbb régiójában összességében stabilizálódtak" - hangsúlyozta.

Ezzel összefüggésben faladatul adta az orosz energiaiparnak, hogy gyorsan reagáljon az üzemanyag-kereslet és -kínálat egyensúlyára az ország egész területén.

Úgy vélekedett, hogy az orosz energiahordozókkal szemben bevezetett uniós korlátozások elsősorban magukat az európaiakat sújtják majd.

"Kevesebb olajuk és gázuk lesz tőlünk, viszont több lesz a problémájuk"

– mondta, hozzátéve, hogy Moszkva viszont bővíteni fogja nyersanyag-értékesítési piacait, és felelősségteljes partnerekkel fog együttműködni.

"Ezzel összefüggésben továbbra is átfogóan fejleszteni kell az energiaforrások szállítási útvonalait, egyebek között meg kell erősíteni a Transzarktikus közlekedési folyosót annak fő szakaszával, az Északi Tengeri Útvonallal egyetemben" - tette hozzá.

Putyin feladatul adta azt is, hogy bővítsék a szibériai és a távol-keleti közlekedési infrastruktúra kapacitását, tekintettel arra, hogy az ázsiai-csendes-óceáni térség országaiban növekszik az energiaigény.