Az államfő szavai szerint ha nem születik Kijev számára elfogadható békemegállapodás, Ukrajna jelentős katonai segélycsomagot és az Oroszországgal szembeni szankciók szigorítását fogja kérni az Egyesült Államoktól.

Az Ukrajnának nyújtott támogatásnak és a szankcióknak olyan szintűnek kell lenniük, hogy az egyértelmű jelzés legyen az oroszok számára: eljött az ideje, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek és véget vessenek a háborúnak – mondta.

Zelenszkij megjegyezte, hogy az amerikai elnök megbízottai, Jared Kushner és Steve Witkoff a békemegállapodás lehető leggyorsabb, lehetőleg januárig történő megkötését sürgetik. Elmondása szerint Ukrajnát jelentős engedményekre kényszeríthetik, miközben Putyin semmilyen jelét nem mutatja annak, hogy kész lenne befejezni a háborút.

Mindenki nagyon gyorsan szeretne előrelépni, és ezt mi is, az oroszok is értjük. Azt is tudjuk, hogy ennek mi lehet az ára. Mi is nagyon szeretnénk békét, de nem feltétlenül Ukrajna kárára – magyarázta.

Az elnök egyúttal arra szólította fel a szövetségeseket, hogy növeljék a Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges elfogórakéták szállítását, amelyek az orosz ballisztikus támadások elhárításához nélkülözhetetlenek. Hangsúlyozta, hogy súlyos hiány van ezekből a rakétákból, és a szállításuk is késik.

„Kérem, legalább december végéig biztosítsák a szükségleteinket. Miért? Mert továbbra is abban bízom, hogy januárban vagy februárban sikerülhet, úgymond, új alapokra kell helyezni a kongresszussal való kapcsolatot” – jelentette ki.

Zelenszkij szerint 48 Patriot rakéta szállítása késik, mivel Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter még nem hagyta jóvá a csomagot.

Hozzátette, hogy még ennek a szállítmánynak a megérkezése sem fedezné teljes mértékben Ukrajna rakétaszükségletét.

Zelenszkij korábban a Bloombergnek elmondta, hogy az Egyesült Államok tavaly óta havonta 12 Patriot elfogórakétát szállít Ukrajnának, ami körülbelül a negyede annak a mennyiségnek, amelyet Joe Biden elnök kormánya ígért – idézte fel az Ukrinform.

Nagyon sajnálatos, hogy a háború befejezéséről szóló tárgyalások közepette Ukrajna nemcsak a Patriot elfogórakéták szállításának csökkenésével, hanem késedelmekkel is szembesül – mutatott rá Zelenszkij.

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Most Putyin hadserege a polgári lakosság ellen folytat háborút. Az előző szakasz ugyanis, amelyben a hadseregek álltak szemben egymással, nem hozott eredményt – szögezte le.

Az energetikai létesítmények mellett Oroszország idén szándékosan támadni kezdte a vízellátási infrastruktúrát és a Dnyipro folyó két partját Kijevben összekötő hidakat is.

Amikor valaki ballisztikus rakétával talál el például egy szennyvízkezelő létesítményt, el tudják képzelni, hogy ez véletlenül történhetett? – tette fel a kérdést Zelenszkij.

Az Ukrinform emlékeztetett arra, hogy Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter továbbra sem engedélyezte annak a Patriot légvédelmi rendszerekhez való, mintegy 60 darab PAC-2 és PAC-3 elfogórakétának az átadását Ukrajnának, amelyeket a kijevi vezetés nyugati szövetségesei már kifizettek.