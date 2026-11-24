Az immár 22. uniós szankciós csomagra vonatkozó javaslat videóüzenet formájában történt bemutatásakor von der Leyen hangsúlyozta: megszorító intézkedéseivel az EU újabb lépéseket tesz Európa biztonságának megerősítése érdekében. Biztosítja, hogy az Oroszország háborújához köthető emberek ne léphessenek be az EU területére, és ezáltal ne jelenthessenek biztonsági kockázatot az unió és polgárai számára.

Az uniós bizottság javaslata szigorúbb intézkedéseket tartalmaz a turistavízumokra és az EU-ba utazó művészekre vonatkozóan, az orosz sportolóknak pedig megtiltaná, hogy Oroszország képviseletében vegyenek részt az EU-ban zajló sporteseményeken.

„A sport- és kulturális események nem szolgálhatnak a propaganda színteréül” – fogalmazott von der Leyen, majd hozzátette:

a brüsszeli testület az orosz hivatalos jelképek megjelenítésének betiltását is javasolja ezeken az eseményeken.

Az EU korlátozni fogja az orosz szponzoroktól az európai székhelyű sport- és kulturális szervezetek felé irányuló pénzmozgásokat is, emellett korlátozásokat vezet be azokkal az orosz állampolgárokkal szemben, akik európai székhelyű sportszövetségek irányító testületeiben töltenek be tisztséget.

„Az intézkedések hangsúlyozzák az EU azon elszántságát, hogy tartós politikai nyomást gyakoroljon Oroszországra és az agresszióhoz köthető emberekre, amíg Ukrajna számára igazságos és tartós béke nem születik” – fogalmazott von der Leyen.

Elmondása szerint az EU olyan vízumtilalom bevezetését is javasolja, amely mindazokra vonatkozik, akik az ukrajnai háború kezdete óta az orosz fegyveres erőkben szolgálnak vagy szolgáltak, illetve közvetlenül részt vettek háború harci cselekményekben. Az uniós belépés lehetőségét meg kell vonni azoktól, akik biztonsági kockázatot jelentenek Európa számára – szövegezte le von der Leyen. A vízumtilalom az orosz fegyveres erők más nemzetiségű harcosaira is vonatkozik majd – tette hozzá.

A brüsszeli testület továbbá megtiltaná az európai állampolgároknak, hogy tisztségeket töltsenek be oroszországi vállalatok irányító testületeiben.

„Az Oroszországgal fenntartott gazdasági kapcsolatainkban nem folytatódhat minden a megszokott mederben” – fogalmazott az uniós bizottság elnöke.

Az interneten is elérhető javaslat szerint

„az orosz állampolgárok jelentős biztonsági kockázatot jelentenek az Európai Unió számára”: dezinformációt terjeszthetnek, kémtevékenységet, szabotázsakciókat és egyéb ellenséges cselekményeket folytathatnak.

A csalás kockázata miatt a tagállamoknak a továbbiakban nem szabad elfogadniuk a nem biometrikus orosz útleveleket – szögezték le.

Az uniós bizottság elnöke közölte azt is, hogy az EU mintegy 60 orosz bankra terjeszt ki tranzakciós tilalmat, az érintett pénzintézeteket pedig kizárja a SWIFT néven ismert globális elektronikus fizetési rendszerből is.

„Szigorúbban lépünk fel a kripto- és fizetési hálózatokkal szemben is. Nemcsak Oroszországra összpontosítunk, hanem azokra az országokra is, amelyek segítik Oroszországot a szankciók kijátszásában” – fogalmazott.

Tájékoztatása szerint az EU kiterjeszti az energiaszolgáltatásokra vonatkozó tilalmat is: a jövőben egyetlen európai vállalat sem nyújthat segítséget Oroszországnak energetikai infrastruktúrák, különösen az olajfinomítók építésében, üzemeltetésében vagy javításában. A tilalom most először a villamosenergia-ipari szolgáltatásokra is kiterjed.

Ami az uniós olajembargót kijátszó, Oroszországhoz köthető úgynevezett árnyékflotta hajóit és üzemeltetőit illetően az EU 70-nél több további tartályhajót tervez szankciós listára venni, és javasolja azon hajók kitiltását is uniós felségvizekről, amelyek biztosítását oroszországi biztosítók fedezik.

„Álláspontunk egyértelmű: erőt adunk Ukrajnának a béke biztosításához, Oroszországnak pedig minden okot megadunk arra, hogy a békét válassza” – tette hozzá videóüzenetében az Európai Bizottság elnöke.