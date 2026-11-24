Csőszi Attila (Tisza Párt) Facebook-videójában azt mondta, hogy Matolcsy Györgynek személyesen kell válaszolnia a kérdéseikre. „Ha pedig nem hajlandó eljönni hozzánk, akkor mi megyünk el hozzá” – fogalmazott.

Jelezte, hogy a vizsgálóbizottság csütörtök délután ül össze ismét, hogy döntsön a volt jegybankelnök meghallgatásának technikai részleteiről.

Csőszi Attila álláspontja szerint

Matolcsy György fogvartartása nem akadályozhatja meg, hogy a parlamenti vizsgálóbizottság elvégezze a feladatát.

Matolcsy Györgyöt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és más bűncselekményekkel gyanúsítja az ügyészség. A Budai Központi Kerületi Bíróság az ügyészség indítványa nyomán október 23-án tartóztatta le az MNB volt elnökét, hétfőn pedig három hónappal meghosszabbította a kényszerintézkedést.