Az ausztrál Dél-queenslandi Egyetem kutatói egy lépéssel közelebb kerülhettek a Naprendszer egyik legnagyobb rejtélyének megoldásához. A tudósok a vizsgálatuk során arra jutottak, hogy a Naprendszer külső peremvidékén található jeges objektumok szokatlan mozgása és pályajellemzői alapján egy – a kutatók által csak Planet X2-nek, PX2-nek nevezett – bolygó rejtőzhet – számolt be róla a hvg.hu.

Az erről szóló tudományos publikáció ITT található.

Számítások szerint a PX2 egy jelentősen elnyújtott pályán keringhet, több százszor távolabb a Naptól, mint a Föld. Pályájának becsült félnagytengelye 350 és 500 csillagászati ​​egység közé eshet. Egy csillagászati ​​egység a Föld és a Nap közötti átlagos távolságot jelöli. A szakemberek szerint az égitest még a pályája Naphoz legközelebbi pontján is jóval a Neptunusz pályáján túl tartózkodhat.

A kutatók megjegyezték, hogy a PX2 nem egyenlő a korábbi hipotézisekben felvetett kilencedik bolygóval, az ugyanis az elmélet szerint sokkal nagyobb lehet a PX2-nél.

A kutatók úgy vélik, ha a PX2 létezik, az alapjaiban változtathatja meg a Naprendszer történetéről alkotott képet, és magyarázatot adhat arra, hogyan kerülhettek a legkülső égitestek ilyen szokatlan pályákra.