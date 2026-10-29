Azbesztszennyezés – szakmaiatlannak tartja a pályázati feltételeket Szombathely polgármestere

Nemény András (Éljen Szombathely!) a város közgyűlésének csütörtöki ülésén közölte: a támogatás igényléséhez nem elegendő az akkreditált kőzetvizsgálati eredmény, csak a szállórost levegőből mért, az egészségügyi határérték feletti vizsgálati eredményét fogadják el; erről értesítette a Magyar Államkincstár (MÁK) Szombathely önkormányzatát, és a hiánypótlásra hívta fel a pályázó helyhatóságot.

Csak Szombathelyen 317 levegőmérést kellene elvégezni, miközben egy ilyen mérés 1,5 millió forintba kerül, tehát a költsége 475,5 millió forint lenne. A polgármester azt mondta, ez a feltétel – ami nem volt egyértelműsítve a pályázatban – szakmaiatlan, felháborító, lehetetlen.

Hozzátette: lehetetlen teljesíteni ezt a feltételt, hiszen nincs is ennyi mérési kapacitás az országban, jó, ha ennek a tizede rendelkezésre áll, ráadásul az időjárási viszonyok is befolyásolhatják a mérések sikerességét, illetve azok csak pillanatnyi állapotot tükröznek.

„Nyár óta azon dolgoztunk, hogy ne kerüljön a levegőbe az egészségre ártalmas azbesztrost (...), de ahol már lefedtük területet, ott hogyan csináljunk levegővizsgálatot így, utólag?" – tette fel a kérdést.

A polgármester azt mondta, folyamatosan leveleztek az illetékes minisztériummal, kerestek államtitkárokat, de gyakran csak kitérő válaszokat kaptak, volt, amikor más minisztériumokhoz továbbították a kérdéseiket.

„Magyar Péter miniszterelnök nincs minden információ birtokában, és biztosan nem arra adott utasítást, megrendelést, mint ami azbesztügyben eddig történt. Ezt abból is gondolom, hogy amikor még nyáron kiállt és azt mondta, hamarosan megkezdik az azbesztes zúzalék felszedését és elszállítását, esély sem volt arra, hogy megtörténjen. Csak később ültek le és nézték meg a helyszínt, és javasolták a lefedést" – hangoztatta Nemény András.

Emlékeztetett arra,

Lőrincz Viktória területfejlesztési miniszter azt mondta, hogy azok az önkormányzatok is részesülnek pályázati támogatásban, amelyek már elkezdték a munkát.

Szombathely, amely az azbesztszennyezésben az egyik legérintettebb település az országban, a kormányhivatallal egyeztetve azonnal megkezdte a védekezést, majd úgy döntöttek, hogy folyószámlahitelüket felhasználva az Oladi Platón bitumenes zárással és a város 110 pontján beavatkozva igyekeznek tartósan meggátolni az azbesztrostok kiporzását. Mindezt annak tudatában is tették, hogy ezek a megoldások nem jelentenek végleges megoldást, valódi azbesztmentesítést, és egyszer ezt az anyagot el kell majd szállítani.

„Tettük a dolgunkat, nem kaptuk meg hozzá a szükséges támogatásokat, most azt kérjük, hogy ne ártsanak, és azt a forrást amit Szombathely erre áldozott, az önerő kivételével adják meg, ne gördítsenek elénk olyan akadályt, ami nemcsak szakmaiatlan, de mindenkinek csak árt" – fogalmazott Nemény András.

Fél év elteltével a polgármester szerint elvárható lenne ennél jobb, hatékonyabb működés. Szerinte nem késő még a pályázatot „normális módon értelmezni", ezért azt kéri a minisztérium illetékeseitől, hogy vizsgálják meg a feltételeket, kezeljék az ügyet kizárólag szakmai kérdésként, és hallgassanak azokra a szakértőkre, akik évtizedek óta ilyen területtel foglalkoztak.

„A felelős gazdálkodás az önkormányzatokra és az államra egyaránt vonatkozik. Amikor ilyen költségvetési helyzetben van az ország, akkor csak Szombathelyen félmilliárd forintot kidobni értelmetlen levegőmérésekért, az fölvet felelősségi kérdéseket is" – mutatott rá.

Szombathely önkormányzata október 14-én nyújtotta be pályázatát az Azbeszt-mentesítési Alap forrására. A kezelendő terület nagysága korábbi tájékoztatásuk szerint 287 274 négyzetméter, a költségek meghaladják a 2,4 milliárd forintot, ezért a pályázatban 10 százalék önrészt vállaltak; több mint 2,2 milliárd forint támogatást igényeltek. (A kiírás szerint a megyei jogú városok önrésze maximum 30 százalék lehet, a városoké 20 legfeljebb százalék, a falvaké legfeljebb 10 százalék.)

A közgyűlés csütörtöki ülésén szerepelt egy újabb „azbesztes" napirendi pont, ugyanis felméréseik szerint a városban 33 helyszínen összesen 7205 négyzetméternyi útpadka van felszórva azbesztes zúzalékkal. A padkákról fel kell szedni és lerakóba kell szállítani a veszélyes anyagot, ami nagyságrendileg többe kerül, mint a máshol alkalmazott felületzárás. A költségek itt több mint 860 millió forintra rúgnak, a munka 10-12 hónapot is igénybe vehet – olvasható az előterjesztésben.

Az azbesztszennyezés ügye az országgyűlési választások másnapján robbant ki Vas megyében: a helyi kormányhivatal környezetvédelmi főosztályának vezetője és Szombathely polgármestere sajtótájékoztatón közölte, hogy a város egyik családi házas övezetében 12 kilométer hosszúságban azbeszt tartalmú kőzúzalékot terítettek le évekkel korábban. Az azbeszt levegőben szálló rostanyaga súlyosan egészségkárosító.

A következő hetekben számos vasi önkormányzat – köztük Kőszeg, Lukácsháza, Táplánszentkereszt, Bük és Sárvár, Szentgotthárd – is jelezte, hogy szintén érintett; a laboratóriumi vizsgálatok mindenhol a határértéket meghaladó azbeszttartalmat mutattak ki. A Vas Vármegyei Kormányhivatal később arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a környezetvédelmi hatósághoz 720 Vas vármegyei helyszínről érkezett bejelentés, az azbeszttel szennyezett kőzúzalék becsült mennyisége 216 451 tonna.