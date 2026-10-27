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Kavicsok az Olad-városrész családi házas övezetében Szombathelyen 2026. április 28-án. Az útéítéshez használt zúzottkõben az egészségkárosító azbeszt jelenlétét az elkészült laboratóriumi vizsgálatok eredménye is alátámasztotta, a vizsgált mintákban az egészségügyi határértéket többszörösen meghaladó koncentrátumot mutattak ki.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Akár 12 hónapig is eltarthat a veszélyes útpadkák felszámolása – a bitumenezés itt nem megoldás

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Harminchárom közterületi helyszínen, összesen mintegy 7200 négyzetméternyi útpadkáról kell elszállítani az azbeszttartalmú követ Szombathelyen. A bontás, az elszállítás és az ártalmatlanítás négyzetméterenként közel hússzor annyiba kerül, mint a bitumenes fedés – írja a nyugat.hu a város csütörtöki közgyűlésére készült előterjesztés alapján.

A lap cikke szerint bár a bitumenes fedés jóval olcsóbb, az útpadkák esetében ez a megoldás nem alkalmazható. Az előterjesztés szerint a lefedés komoly balesetveszélyt és szerkezeti károkat okozhat: a víz megállhat az úton, télen ráfagyhat az útfelületre, a burkolat alá szivárogva pedig a fagy szétfeszítheti az aszfaltot. Ez az út széleinek töredezéséhez és nagy kátyúk kialakulásához vezethet.

További kockázat, hogy az útpadka alatti talajszerkezetet nem a nehéz járművek terhelésére tervezték, ezért a bevonat az autók súlya alatt megsüllyedhet és letöredezhet. A szabványoknak nem megfelelően kialakított, leaszfaltozott padka pedig növelheti annak veszélyét, hogy a járművek fának ütköznek vagy az árokba hajtanak.

A munkálatok akár 10–12 hónapig is eltarthatnak.

Míg a bitumenes fedéshez elegendő ajánlatokat kérni, az azbesztmentesítéshez közbeszerzési eljárást kell kiírni, mivel az azbeszt egészségkárosító hatása miatt a munkavégzésre szigorúbb munkavédelmi előírások vonatkoznak. A korábban beérkezett árajánlat alapján az útpadkák azbesztmentesítésének becsült költsége bruttó 856 millió forint.

A rendelkezésre álló szerződések és árajánlatok szerint egy négyzetméternyi kő kétrétegű felületi zárása bruttó 5856,48 forintba kerül, míg az azbesztmentesítés négyzetméterenként bruttó 116 041,27 forintot emészt fel. Az eltávolítás tehát közel hússzor drágább a fedésnél. Ráadásul a munkálatok után az útpadkát is helyre kell állítani, ami további kiadást jelent.

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