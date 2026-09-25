Már az osztrákoknál is téma a magyarországi azbesztszennyezés

A Kurier osztrák lap cikke szerint a Kőszegen végzett levegőmintavételek során a szakértők olyan rostkoncentrációt állapítottak meg, amely mintegy 7500 százalékkal meghaladja az egészségügyi határértéket. A tizenkétezres lélekszámú határváros további körülbelül 55 pontjához hasonlóan az azbeszttel szennyezett építőanyag állítólag a burgenlandi Steinbrückenből származik – számolt be róla a vg.hu.

A levegőminőség-vizsgálat kiértékeléséről készült szeptemberi vizsgálati jegyzőkönyvben az egyik utcánál 76 394 azbesztrost/köbméteres csúcsértéket tüntettek fel. A törvényben meghatározott irányérték 1000 rost köbméterenként. Egy bekötőútnál pedig 2972 azbesztrost/köbméteres legmagasabb értéket mértek. Fontos hangsúlyozni, hogy a szakvéleményben nem a talaj azbeszttartalmáról, hanem kifejezetten a levegőben lebegő azbesztrostokról van szó.

A lap megjegyezte, hogy a magyarországi azbesztügynek már büntetőjogi vonatkozásai is vannak. A közigazgatási szervek által tett feljelentések, valamint a Vas vármegyei kormányhivatal egy további bejelentése nyomán a Legfőbb Ügyészség vizsgálatot folytat. A gyanú többek között súlyos testi sértésre, környezetszennyezésre és a közbiztonság veszélyeztetésére vonatkozik. Az eljárás jelenleg még ismeretlen tettes ellen folyik, de már több tanút is meghallgattak.