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Az Olad-városrész családi házas övezete Szombathelyen 2026. április 28-án. Az útéítéshez használt zúzottkõben az egészségkárosító azbeszt jelenlétét az elkészült laboratóriumi vizsgálatok eredménye is alátámasztotta, a vizsgált mintákban az egészségügyi határértéket többszörösen meghaladó koncentrátumot mutattak ki.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Már az osztrákoknál is téma a magyarországi azbesztszennyezés

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Immár Ausztriában is a magyarországi azbesztszennyezéssel, és annak mértékével foglalkoznak. Úgy látják, nem megnyugtató a helyzet.

A Kurier osztrák lap cikke szerint a Kőszegen végzett levegőmintavételek során a szakértők olyan rostkoncentrációt állapítottak meg, amely mintegy 7500 százalékkal meghaladja az egészségügyi határértéket. A tizenkétezres lélekszámú határváros további körülbelül 55 pontjához hasonlóan az azbeszttel szennyezett építőanyag állítólag a burgenlandi Steinbrückenből származik – számolt be róla a vg.hu.

A levegőminőség-vizsgálat kiértékeléséről készült szeptemberi vizsgálati jegyzőkönyvben az egyik utcánál 76 394 azbesztrost/köbméteres csúcsértéket tüntettek fel. A törvényben meghatározott irányérték 1000 rost köbméterenként. Egy bekötőútnál pedig 2972 azbesztrost/köbméteres legmagasabb értéket mértek. Fontos hangsúlyozni, hogy a szakvéleményben nem a talaj azbeszttartalmáról, hanem kifejezetten a levegőben lebegő azbesztrostokról van szó.

A lap megjegyezte, hogy a magyarországi azbesztügynek már büntetőjogi vonatkozásai is vannak. A közigazgatási szervek által tett feljelentések, valamint a Vas vármegyei kormányhivatal egy további bejelentése nyomán a Legfőbb Ügyészség vizsgálatot folytat. A gyanú többek között súlyos testi sértésre, környezetszennyezésre és a közbiztonság veszélyeztetésére vonatkozik. Az eljárás jelenleg még ismeretlen tettes ellen folyik, de már több tanút is meghallgattak.

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A CIA több nyugat-európai országot is figyelmeztetett arra, hogy Oroszország kereskedelmi hajókról drónokat indíthat a területük ellen, főleg a mediterrán országok vannak veszélyben. Észak-Ukrajnában az orosz hadsereg nagyobb offenzívát indított: Harkiv megyében több falu is orosz kézre került pár nap alatt. Közben az ENSZ-közgyűlés margóján a vezetők kétoldalú egyeztetések keretein belül részleges tűzszünetről tárgyaltak, de előrelépés nem történt a kérdésben. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.

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