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Az Aleksandar Vucic - Egyesült Szerbia óriásplakát Szabadkán 2026. október 23-án. Szerbiában október 25-én elõrehozott parlamenti választásokat tartanak.
Nyitókép: Molnár Edvárd

Magas részvétel mellett zajlott Szerbiában a parlamenti választás – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Átlagosan 15 százalékos béremelést ígér jövőre a kormány 123 ezer egészségügyi és egészségügyben dolgozónak. December 13-án indulhat a közvetlen vasúti személyszállítás Belgrád, Budapest és Bécs között.

Átlagosan 15 százalékos béremelést ígér jövőre a kormány 123 ezer egészségügyi és egészségügyben dolgozónak. Erre az ágazatra szánt 510 milliárd forint többletből 192 milliárd forintot biztosítanak. Ezt Facebook-oldalán jelentette be a szaktárca vezetője.

Jelentősen emelkedtek a környezetvédelmi bírságok Magyarországon. Az új szabályozás szerint a 100 millió forintnál nagyobb, éves árbevételű vállalkozásoknál az engedélytől eltérő tevékenységért kiszabható bírság felső határa 2 milliárdról, 5 milliárd forintra nő, de nem haladhatja meg az előző évi árbevétel 5 százalékát.

December 13-án indulhat a közvetlen vasúti személyszállítás Belgrád, Budapest és Bécs között – közölte a szerb állami vasúttársaság megbízott igazgatója. Az éves menetrendváltástól naponta 8 járat indulna a szerb fővárosból: 6 Budapestre, kettő pedig a magyar fővároson keresztül Bécsbe.

A budapesti parkolási döntés visszavonását és egyeztetéseket kezdeményez több kerületi polgármester. Közleményükben bejelentették: a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége hétfői rendkívüli ülésén kezdeményezik a szervezet újraindítását.

Már csaknem ezer intézmény csatlakozott a Biztonságos Óvoda Programhoz – közölte a közlekedési és beruházási miniszter. A kezdeményezés célja, hogy a gyermekek játékos feladatokon és élményeken keresztül ismerkedjenek meg a legfontosabb közlekedési szabályokkal.

Szerbiában előrehozott parlamenti választást tartottak. Este 6 óráig a választásra jogosultak 64,8 százaléka adta le voksát, ami jóval magasabb a legutóbbi voksoláson mért részvételnél. A választás egyik tétje, hogy sikerül-e leváltani a hatalomból az államfői posztról lemondott, ám az Egyesült Szerbia elnevezésű lista kormányfő-jelöltjeként induló Aleksandar Vucicot. Egy korrupcióellenes mozgalom, az Egyetemista Lista igyekszik megtörni hatalmát.

Független jelöltek szerezték meg a legtöbb posztot a szlovákiai önkormányzati választásokon. A felvidéki magyar párt pozíciói is gyengültek, most kevesebb helyet, 37-tet szereztek a megyei képviselőtestületekben, és kevesebb, 280 lett a polgármesteri posztjuk is. Pozsonyban a progresszív-liberális négyes koalíció által indított Matús Vallót már harmadszor választották meg.

Oroszország november 4. után készen áll az orosz-amerikai ukrán háromoldalú tárgyalások újrafelvételére - jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója a Rosszija 1 televízióban. Jurij Usakov elismerte, hogy a rendezésről Európával is párbeszédet kell folytatni.

Ukrajnát vádolta meg a Starlink műholdas internetszolgáltatás használati feltételeinek megsértésével Elon Musk. A SpaceX vezetője az X közösségi oldalon hangsúlyozta: a Starlink polgári rendszer, amelynek katonai célú alkalmazása korlátozásokhoz vagy a szolgáltatás megszüntetéséhez vezethet. Az ukrán elnök tagadja a vádat.

Visszautasította Vlagyimir Putyin, hogy Oroszországot vádolják az európai zavargásokkal kapcsolatban. Az orosz elnök a Rosszija 1 televíziónak úgy nyilatkozott, ez annak bizonyítéka, hogy egyes vezetők képtelenek felelősséget vállalni a történtekért.

Több európai országban is folytatódtak a kormányellenes és társadalmi tiltakozások szombaton. Rómában és Milánóban több ezren vonultak utcára, de a megmozdulások ezúttal békésebbek voltak. Portugáliában pedig Lisszabonban, Portóban és Coimbrában tüntettek a lakhatási válság miatt. Tiranában a korrupció és a munkanélküliség miatt demonstráltak.

128 embert, köztük 73 kiskorút vettek őrizetbe Barcelonában a vasárnap éjszaka történt zavargások miatt. A katalán rendőrség szerint az érintetteket elsősorban vandalizmussal, közterületi rongálással és fosztogatással gyanúsítják.

Franciaországban újraválasztották Jordan Bardellát a francia szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés élére a párt orléans-i kongresszusán. A 31 éves politikus, aki egyedüli jelöltként indult, a szavazatok csaknem 99 százalékát kapta. Bardella, Marine Le Pen közeli szövetségese, és ő lehet a párt elnökjelöltje a jövő évi választáson.

Brazíliában megkezdődött az elnökválasztás 2. fordulója. A szavazásra jogosultak a leköszönő baloldali elnök, Luiz Inácio Lula da Silva államfőre vagy Flávio Bolsonaro konzervatív szenátorra voksolhatnak. A legfrissebb közvélemény-kutatások alapján a szenátor a voksok 51 százalékát kaphatja meg, szemben a leköszönő elnök 49 százalékával.

Bulgáriában az exit poll-felmérések szerint a hivatalban lévő Ilijana Jotova államfő szerezte a legtöbb szavazatot az elnökválasztás első fordulójában. Mivel nem kapta meg a voksok több mint felét, 2. fordulót kell tartani.

Elképzelhetőnek tartja a brit és az uniós állampolgárok szabad mozgásának helyreállítását a brit miniszterelnök. Andy Burnham a Sunday Timesnak adott interjúban azt mondta: őszinte, tényeken alapuló tárgyalásokra van szükség az Európai Unióval.

Járatok tucatjait törtölték az amszterdami repülőtéren a Boelo vihar okozta erős szél miatt ma. Az intézkedés budapesti járatot délutánig nem értintett. A vihar Belgiumot is elérte, a közvetlen életveszéllyel járó vészhelyzetekre fenntartott segélyhívó számra több mint 10 ezer hívás érkezett. A délnyugat-németországi Freiburg im Bresgauban és több szomszédos településen több mint tízezer háztartás maradt áram nélkül az erős vihar miatt.

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Kezdőlap    Belföld    Magas részvétel mellett zajlott Szerbiában a parlamenti választás – a nap hírei

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12 év után megbukott Aleksandar Vucic és rendszere Szerbiában, a volt elnök elismerte a vereségét
Gyűlik az ünneplő tömeg Belgrád utcáin, miután Aleksandar Vucic volt szerb köztársasági elnök, az Egyesült Szerbia listavezetője elismerte vereségét a szerbiai előrehozott parlamenti választáson vasárnap este. Az április magyar választásokhoz hasonló „politikai földcsuszamlás”, a diákok mozgalma elsöpörte az országot ilyen-olyan formában 12 éve uraló politikus rendszerét.
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Vitézy Dávid közlekedési miniszter szombat este jelentette be, hogy dolgoznak a ferencvárosi Diákváros megépítéséhez szükséges források elkülönítésén, Matolcsy Ádám hollétéről pedig továbbra sincs információ. Herczku György miniszteri biztosként segíti az MFB, az Exim és a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó további pénzügyi intézmények működésének összehangolását. A Tisza-kormány módosítaná a háziorvosok kötelező ügyeleti rendszerét: bizonyos élethelyzetekben mentességet lehetne kérni, és az ügyeleti óradíj emelését is tervezik. Társadalmi vitára került egy 36 oldalas törvénytervezet is, amely felső korlátot szabna az egyedi méltányossági gyógyszertámogatásoknak: egy beteg kezelésére évente legfeljebb az egy főre jutó GDP tízszeresét, a teljes terápia alatt pedig annak ötvenszeresét lehetne kifizetni. Cikkünk folyamatosan frissül a legfontosabb kormányzati hírekkel.

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A 2027-es költségvetésben legalább 10 milliárd forint pluszforrást tervez a kormány a kórházi étkeztetés fejlesztésére.

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