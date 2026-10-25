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A katalán autonóm közösségi kormánytól jobb munka- és képzési feltételeket, illetve magasabb illetményt követelõ tûzoltók tüntetése Barcelonában 2026. szeptember 18-án.
Nyitókép: Marta Pérez

Már az oroszok is képbe kerültek a nyugati zavargások okán

Infostart / MTI

Őrizetbe vettek 128 embert, köztük 73 kis-, és fiatalkorút Barcelonában vasárnapra virradóan, elsősorban közterületi rongálás és fosztogatás miatt - közölte a katalán rendőrség. Közben Vlagyimir Putyin adja az ártatlant.

"Jelenleg a jegyzőkönyveket állítjuk össze, hogy továbbíthassuk őket a fiatalkorúak ügyészi hivatalához, illetve a felnőttek esetében az illetékes bírósághoz" - mondta Sílvia Catá, a helyi rendőrség vezetője a 3CatInfo médiának.

Elmondta, hogy a tüntetők részéről tapasztalt erőszak váratlanul érte a rendfenntartókat, az incidensekben 15 rendőr is megsérült, egyiküket kővel fejbe dobták.

Tájékoztatása szerint internetes közösségi platformokon, elsősorban a TikTokon mozgósították a fiatalokat.

A helyi hatóságok most más európai rendőri erőkkel együttműködve azon dolgoznak, hogy kiderítsék, ki áll a háttérben, miután az események hasonló mintát követnek például a franciaországiakhoz vagy az olaszországiakhoz.

A közösségi médiában a zavargásokról megosztott videókon olyan fiatalokból álló csoportok láthatók, akik közül sokan teljesen feketébe öltözve rohangásznak Barcelona utcáin, megrongálják üzletek kirakatát, bejáratát, miután a belváros egyik nagy terén gyülekeztek egy olyan tüntetés keretében, amelyet a szervezők előzetesen nem jelentettek be a hatóságoknak.

A mintegy hatszáz fiatal "A rendszer ellen, középiskolák harcban!" feliratú transzparens körül gyülekezett, de később kisebb csoportokra oszlottak, és rongálni kezdtek.

A rendőrségi adatok szerint a randalírozók szétvertek két buszmegállót, és 23 üzletben okoztak kárt, betörtek kirakatokat és fosztogattak. Voltak olyan üzletek, amelyeknek a dolgozói a vandál fiatalok közeledtekor elővigyázatosságból azonnal lehúzták a redőnyöket, miközben a vásárlók még bent tartózkodtak.

A tűzoltóknak 33 helyszínen kellett beavatkozniuk a felgyújtott utcabútorok, szemeteskukák és kerékpárok miatt.

A rendbontásnak a rohamrendőrök közbelépése vetett véget.

"Az erőszaknak nincs helye Katalóniában" - reagált az X közösségi platformon Salvador Illa, Katalónia elnöke.

Mint írta, a tüntetés demokratikus jog, de az agresszió, a megfélemlítés vagy a rombolás nem, és nincs olyan ügy, amely igazolhatná az erőszakot, ezért gondoskodni fognak a felelősök elszámoltatásáról.

Jaume Collboni, Barcelona polgármestere szerint a megmozdulást azok az erőszakba torkolló diáktüntetések ihlethették, amelyek hetekkel ezelőtt kezdődtek Franciaországban.

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