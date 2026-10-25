ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.56
usd:
327.2
bux:
0
2026. október 25. vasárnap Bianka, Blanka
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Leszerelt parkolóautomata az V. kerületi Podmaniczky Frigyes téren 2026. július 2-án. A budapesti utcákról több mint háromezer parkolóautomata tûnik el. Július elsejétõl kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért: ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, sms-sel vagy hanghívással.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Összefogtak Karácsony Gergely ellen

Infostart / MTI

A budapesti parkolási rendszer átalakítását célzó döntés visszavonását és új egyeztetések indítását követeli több fővárosi kerület polgármestere, akik vasárnapi közös közleményükben bejelentették: a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ) hétfői rendkívüli ülésén kezdeményezik a szervezet újraindítását.

A polgármesterek közleményükben hangsúlyozzák: Budapest csak a fővárosi és a kerületi önkormányzatok szoros együttműködésével tudja kiszolgálni a lakók igényeit.

Úgy vélik, a budapesti parkolási rendszer átalakítását célzó "különalkujával" Karácsony Gergely főpolgármester kilépett ebből az együttműködésből, veszélyeztetve Budapest működését.

Álláspontjuk szerint

az egységes parkolási rendszer létrehozásának költségeit nem lehet a kerületi önkormányzatok működési forrásaiból fedezni,

mert az így keletkező hiány a szükséges szolgáltatások biztosítását veszélyezteti. Ezért a döntés visszavonását, valamint olyan új, szakmai előkészítésen alapuló egyeztetéseket sürgetnek, amelyek nem veszélyezteti egyik önkormányzat működőképességét sem.

A városvezetők elengedhetetlennek nevezik a bizalom és az együttműködés visszaállítását. Emiatt a lassan három éve működésképtelen Budapesti Önkormányzatok Szövetségét új vezetéssel, a szolgáltatások újraosztását célzó előkészítéssel és szervezeti reformmal kívánják újraindítani a szervezet október 26-i rendkívüli ülésén.

Célként jelölték meg a közszolgáltatások javítását, az önkormányzatokat terhelő szolidaritási adó mérséklését, valamint az állami normatívák korrekcióját.

Elismerve a fővárosi közterületek tisztaságát és biztonságát érintő kritikák megalapozottságát, a városvezetők kezdeményezik, hogy a BÖSZ keretei között elsőként e feladatok hatékonyabb ellátása érdekében lépjenek fel.

A közleményt Baranyi Krisztina (IX. kerület), László Imre (XI. kerület), Niedermüller Péter (VII. kerület), Pikó András (VIII. kerület), Rózsa András (XIV. kerület), Soproni Tamás (VI. kerület) és Szaniszló Sándor (XVIII. kerület) polgármester írta alá, törekvéseikkel pedig Tóth József (XIII. kerület) polgármester is egyetértett.

Karácsony Gergely főpolgármester október 13-án elnézést kért az érintett kerületek vezetőitől, amiért a kormánnyal a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában (FKT) kötött megállapodás előtt nem egyeztetett velük a parkolási bevételek fővároshoz telepítéséről.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Autó    Összefogtak Karácsony Gergely ellen

budapest

parkolás

autózás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Szakértő tisztázta, kinek a felelőssége, ha a kocsi elé ugrik egy vad

Szakértő tisztázta, kinek a felelőssége, ha a kocsi elé ugrik egy vad
Magyarországon évente körülbelül nyolcezer nagyvad pusztul el azért, mert elüti egy gépjármű. Az őszi hónapokban a korai sötétedés miatt különösen fontos az óvatosság a közutakon. Az InfoRádióban Keresztes-Németh Zoltán, a Redion értékesítési és marketingigazgatója beszélt a vadgázolások esetén szükséges helyszíni tudnivalókról és felelősségi helyzetről.
Forrnak az indulatok Szerbiában, óriási az érdeklődés a választás iránt

Forrnak az indulatok Szerbiában, óriási az érdeklődés a választás iránt

A választásra jogosultak 56,38 százaléka adta le voksát vasárnap 16 óráig a szerbiai előrehozott parlamenti választáson, míg a legutóbbi, 2023-as választáson ugyaneddig az időpontig 42,36 százalékos volt a részvétel. A választásfigyelő szervezetek számos szabálytalanságról, a választók és megfigyelők megfélemlítéséről, valamint szavazatvásárlás gyanújáról számoltak be.
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)

A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat. Ezzel a pénzintézet bármikor és bárhol elérhetővé teszi az egyik leginkább népszerű öngondoskodási formát és annak előnyeit.
VIDEÓ
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Lesz-e valaha új otthona a Nemzeti Galériának? Baán László, Inforádió, Aréna
Miért áll napok óta lángokban Franciaország? Szűcs Anita, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.26. hétfő, 18:00
Nagy Sándor Gyula
Latin-Amerika-kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: megépülhet a diákváros, Matolcsy Ádám felszívódott

Tisza-kormány: megépülhet a diákváros, Matolcsy Ádám felszívódott

Vitézy Dávid közlekedési miniszter szombat este jelentette be, hogy dolgoznak a ferencvárosi Diákváros megépítéséhez szükséges források elkülönítésén, Matolcsy Ádám hollétéről pedig továbbra sincs információ. Herczku György miniszteri biztosként segíti az MFB, az Exim és a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó további pénzügyi intézmények működésének összehangolását. A Tisza-kormány módosítaná a háziorvosok kötelező ügyeleti rendszerét: bizonyos élethelyzetekben mentességet lehetne kérni, és az ügyeleti óradíj emelését is tervezik. Társadalmi vitára került egy 36 oldalas törvénytervezet is, amely felső korlátot szabna az egyedi méltányossági gyógyszertámogatásoknak: egy beteg kezelésére évente legfeljebb az egy főre jutó GDP tízszeresét, a teljes terápia alatt pedig annak ötvenszeresét lehetne kifizetni. Cikkünk folyamatosan frissül a legfontosabb kormányzati hírekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Veszteségekkel zárta a hetet a magyar tőzsde, nagyot estek a vezető részvények

Veszteségekkel zárta a hetet a magyar tőzsde, nagyot estek a vezető részvények

Csökkenő forgalomban mérséklődött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a négynapos kereskedési héten.

BBC
Business Sport Travel Science
Polls set to close in Brazil's presidential election run-off between Lula and Bolsonaro's son

Polls set to close in Brazil's presidential election run-off between Lula and Bolsonaro's son

Flávio Bolsonaro - son of former president Jair Bolsonaro - won the first round of voting but fell short of an outright majority.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 25. 10:55
Karnyújtásnyira a világbajnoki címtől
2026. október 25. 08:00
Őrült roham kezdődik az autósok körében
×
×