A háborút érintő súlyos amerikai vád Ukrajnával szemben

"A Starlink használati feltételei változatlanok maradtak: ez egy polgári rendszer, nem pedig gyilkolásra szolgáló eszköz. E feltételek bármilyen megsértése a szolgáltatás megszüntetését vonja maga után" - írta Musk szombaton az X közösségi oldalon közzétett üzenetében.
Hozzátette, hogy a Starlink továbbra is "döntő fontosságú Ukrajna védelme szempontjából", mivel ez az egyetlen rendszer, amelyet - legalábbis egyelőre - nem lehet zavarni vagy megsemmisíteni.
"Ha a Starlinket kikapcsolnák, az ukrán frontvonal azonnal összeomlana"
– hangsúlyozta egy másik üzenetében.
Bár Elon Musk az orosz invázió óta 2022-ben többször is megváltoztatta álláspontját az ukrajnai helyzetről, mindig azt állította, hogy bármilyen működési zavarért az amerikai kormány felelős, nem pedig a SpaceX nevű vállalata.
Kijev az orosz rakétás és drónos támadások elleni védekezésében a Starlink polgári műholdas kommunikációs rendszerre, valamint annak katonai változatára, a Starshieldre támaszkodik. Ukrajna már több napja panaszkodott arra, hogy a Starlink-terminálok sebességét korlátozzák.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt állította, hogy ezek a korlátozások Washingtontól származnak, és hogy több alkalommal sem kaptak figyelmeztetést az orosz rakéták érkezésére, mielőtt azok becsapódtak volna.
A Fehér Ház és Elon Musk, akinek SpaceX nevű cége üzemelteti a Starlinket, egyaránt cáfolta, hogy ők állnának a műholdas rendszer korlátozásának hátterében.