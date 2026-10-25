A háborút érintő súlyos amerikai vád Ukrajnával szemben

"A Starlink használati feltételei változatlanok maradtak: ez egy polgári rendszer, nem pedig gyilkolásra szolgáló eszköz. E feltételek bármilyen megsértése a szolgáltatás megszüntetését vonja maga után" - írta Musk szombaton az X közösségi oldalon közzétett üzenetében.

Hozzátette, hogy a Starlink továbbra is "döntő fontosságú Ukrajna védelme szempontjából", mivel ez az egyetlen rendszer, amelyet - legalábbis egyelőre - nem lehet zavarni vagy megsemmisíteni.

"Ha a Starlinket kikapcsolnák, az ukrán frontvonal azonnal összeomlana"

– hangsúlyozta egy másik üzenetében.

Helyreállt Helyreállt az ukrán erők hozzáférése a SpaceX amerikai űripari, űrkutatási és telekommunikációs vállalat műholdas internetes szolgáltatásához, a Starlinkhez - jelentette be az ukrán védelmi miniszter.



Közleményében Jevhenyij Hmara azt mondta, a rendszer sebessége meghaladja az óránkénti 400 kilométert és kiemelte, hogy a Starlinkhez tartozó Starshield katonai hálózat alapvető fontossággal bír az ukrán egység működésében, kiemelve a drónok működtetését, a kommunikációt és a logisztikát.



A Starlink/Starshield lassításáért korábban sem a SpaceX-et tulajdonló Elon Musk, sem az amerikai kormányzat nem vállalta a felelősséget.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton köszönetet mondott a kongresszus tagjainak, a szenátoroknak, a médiának, az amerikai külügyminisztériumnak és az Egyesült Államok elnökének a rendszer helyreállításáért, amit kulcsfontoságúnak nevezett.

Bár Elon Musk az orosz invázió óta 2022-ben többször is megváltoztatta álláspontját az ukrajnai helyzetről, mindig azt állította, hogy bármilyen működési zavarért az amerikai kormány felelős, nem pedig a SpaceX nevű vállalata.

Kijev az orosz rakétás és drónos támadások elleni védekezésében a Starlink polgári műholdas kommunikációs rendszerre, valamint annak katonai változatára, a Starshieldre támaszkodik. Ukrajna már több napja panaszkodott arra, hogy a Starlink-terminálok sebességét korlátozzák.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt állította, hogy ezek a korlátozások Washingtontól származnak, és hogy több alkalommal sem kaptak figyelmeztetést az orosz rakéták érkezésére, mielőtt azok becsapódtak volna.

A Fehér Ház és Elon Musk, akinek SpaceX nevű cége üzemelteti a Starlinket, egyaránt cáfolta, hogy ők állnának a műholdas rendszer korlátozásának hátterében.