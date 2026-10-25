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2026. október 25. vasárnap Bianka, Blanka
24 óra Ukrajna
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Fellövik a SpaceX amerikai ûrkutatási magánvállalat Starship V3 hordozórakétáját a texasi Boca Chicánál mûködõ Starbase ûrrepülõtérrõl 2026. szeptember 28-án. A 124 méter magas, legénység nélküli ûrrakétának ez a 14. tesztrepülése, és elõször állt Föld körüli pályára. A tervek szerint tíz óra alatt hatszor kerüli meg a Földet 275 kilométeres magasságban, és közben pályára állít 26 Starlink mûholdat.
Nyitókép: MTI/AP/Eric Gay

A háborút érintő súlyos amerikai vád Ukrajnával szemben

Infostart / MTI

Az amerikai milliárdos, Elon Musk, a SpaceX vezérigazgatója azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy megsértette a Starlink használati feltételeit, miután a Washingtonnal fennálló feszültségek miatt több napon át korlátozták a szolgáltatás sebességét.

"A Starlink használati feltételei változatlanok maradtak: ez egy polgári rendszer, nem pedig gyilkolásra szolgáló eszköz. E feltételek bármilyen megsértése a szolgáltatás megszüntetését vonja maga után" - írta Musk szombaton az X közösségi oldalon közzétett üzenetében.

Hozzátette, hogy a Starlink továbbra is "döntő fontosságú Ukrajna védelme szempontjából", mivel ez az egyetlen rendszer, amelyet - legalábbis egyelőre - nem lehet zavarni vagy megsemmisíteni.

"Ha a Starlinket kikapcsolnák, az ukrán frontvonal azonnal összeomlana"

– hangsúlyozta egy másik üzenetében.

Bár Elon Musk az orosz invázió óta 2022-ben többször is megváltoztatta álláspontját az ukrajnai helyzetről, mindig azt állította, hogy bármilyen működési zavarért az amerikai kormány felelős, nem pedig a SpaceX nevű vállalata.

Kijev az orosz rakétás és drónos támadások elleni védekezésében a Starlink polgári műholdas kommunikációs rendszerre, valamint annak katonai változatára, a Starshieldre támaszkodik. Ukrajna már több napja panaszkodott arra, hogy a Starlink-terminálok sebességét korlátozzák.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt állította, hogy ezek a korlátozások Washingtontól származnak, és hogy több alkalommal sem kaptak figyelmeztetést az orosz rakéták érkezésére, mielőtt azok becsapódtak volna.

A Fehér Ház és Elon Musk, akinek SpaceX nevű cége üzemelteti a Starlinket, egyaránt cáfolta, hogy ők állnának a műholdas rendszer korlátozásának hátterében.

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