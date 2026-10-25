Erre az orosz tárgyalási bejelentésre várt a világ

"Most a következő határidő november 4., a mi nagy ünnepünk. Ezt követően készek leszünk a tárgyalások folytatására" - hangoztatta Usakov.

A Kreml tisztségviselője az orosz nemzeti egység napjára utalt, amelyet az idén egy nappal előznek meg az egyesült államokbeli félidős törvényhozási választások.

Usakov emlékeztetett arra, hogy Moszkva a tárgyalások újrafelvételére már a szeptember 18. és 20. közötti parlamenti választások után is készen állt, de Ukrajna meghiúsította ezt tömeges dróntámadásaival éppen ezeken a napokon.

Ukrán álláspont

Pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy november elején Abu-Dzabiban lesz az ukrajnai rendezésről szóló háromoldalú - orosz-amerikai-ukrán - tárgyalások új fordulója.

Az ukrán vezető elmondta: erről is tárgyalt Jared Kushnerrel és Steve Witkoff-fal a nap folyamán, miután az amerikai különmegbízottak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyaltak a héten.

Zelenszkij azt is hangoztatta, hogy bármilyen békemegállapodásnak erős biztonsági garanciákat kell tartalmaznia, és biztosítania kell tíz évre az ukrán hadsereg finanszírozását.

"A terv az, hogy november első felében találkozzunk és persze a lehető leghamarabb"

– mondta a Hudson Institute agytrösztnek videókapcsolat útján nyilatkozva. Mint megjegyezte, sok minden függ Oroszországtól, és felidézte, hogy egy hasonló találkozó, amelyre még októberben számítottak, nem valósult meg.