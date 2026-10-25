Újabb milliós bírság a Samsungnak

A hivatalos határozatot bemutató dokumentum tanúsága szerint a Pest Megyei Kormányhivatal 2026. október 9-én 5 millió forintos bírságot szabott ki a gödi Samsung SDI Magyarország Zrt.-re. Legalábbis ezt posztolta egy gödi egyesület.

A büntetés oka az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérően végzett tevékenység, továbbá a hatóság intézkedési terv benyújtására is kötelezte a vállalatot. Helyi civil szervezetek szerint a büntetés hátterében zajszennyezés állhat.

Az eset pár nappal előzte meg a környezetvédelmi bírságok országos szintű, drasztikus szigorítását.

Milliárdos bírság is jöhet

Vasárnap lépett hatályba az az október 9-én kihirdetett kormányrendelet, amely alapján a 100 millió forint feletti éves nettó árbevételű vállalkozásoknál az engedélytől eltérő tevékenység miatt kiszabható büntetés felső határa 2 milliárdról 5 milliárd forintra emelkedett – írja az index.hu.

Szigorodtak a visszaesőkre vonatkozó eljárások is: ha egy vállalkozást öt éven belül legalább kétszer környezetszennyezés miatt bírságoltak, az újabb büntetésnek el kell érnie az előző évi nettó árbevétel 0,5 százalékát, de minimum az ötmillió forintot.

Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium tájékoztatása szerint a szigorítás célja, hogy a környezetvédelmi kötelezettségek megszegésével – a bírságot előre bekalkulálva – ne lehessen költségeket megtakarítani a jelentős környezeti igénybevétellel járó iparágakban, így például az akkumulátorgyártásban sem.