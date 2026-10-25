ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.56
usd:
327.2
bux:
0
2026. október 25. vasárnap Bianka, Blanka
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A KLM holland légitársaságnak a dél-afrikai Johannesburgból érkező gépe az amszterdami Schiphol repülőtéren 2021. november 27-én. A holland hatóságok a Dél-Afrikából érkezettek közül 61 utast elkülönítettek, mert az új koronavírussal fertőződtek meg. Dél-Afrikában a közelmúltban azonosították az új koronavírus, újabb változatát, az omikront, de az egyelőre nem derült ki, a karanténba helyezett utasok szervezetébe ez a variáns került-e be.
Nyitókép: MTI/EPA/ANP/Sem van der Wal

Lecsapott a vihar Nyugat-Európára, a légijáratokat is érinti

Infostart / MTI

A Boelo vihar okozta erős szél miatt járatok tucatjait törtölték az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtéren; az intézkedés budapesti járatot nem értintett eddig - jelentette vasárnap az NL Times című angol nyelvű holland hírportál.

A repülőtér tájékoztatása szerint az erős szél miatt vasárnap a tervezettnél kevesebb gép száll fel és landol, a KLM, a Lufthansa és az easyJet légitársaságok számos járatukat törölték, mert az erős szél miatt a repülőtér egyes futópályáit nem lehet használni.

"A légitársaságok ennek megfelelően módosítják menetrendjüket. Az utasoknak további járattörlésre, a már felszállt gépek esetében jelentős késésre kell számítaniuk" - írta a Schiphol honlapján. Az utasok közvetlenül a légitársaságoktól kapnak értesítést járatukról.

A hírportál beszámolt arról is, hogy az erős szél vasárnapra virradóan károkat okozott Hollandiában. Egy észak-amszterdami kerületben egy fa rádőlt egy arra elhaladó autóra, másutt fák vasúti sínekre dőltek, emiatt vasárnap több vonalon szünetel a vonatforgalom. Frízföldön a katasztrófavédelem arra kérte a lakosságot, hogy kidőlt fák vagy leszakadt ágak miatt ne hívják a 112-es segélyhívó számot, hogy az szabad maradhasson az olyan vészhelyzetek bejelentésére, amelyekben emberek vagy állatok közvetlen életveszélyben vannak.

Egy zenei fesztivál programját megszakították,

mert az egyre viharosabb szél miatt nem biztonságos tartózkodni azon sátrak alatt, amelyekben a koncerteket megrendeznék - írták.

Hollandia egyes részein továbbra is a pénteken kiadott sárga, vagyis a legalacsonyabb szintű meteorológiai riasztás van érvényben. Ez azt jelenti, hogy

a tengerparti területeken óránként 75 és 100 kilométer közötti széllökések is előfordulhatnak

– tették hozzá.

A belga szövetségi belügyminisztérium vasárnapi tájékoztatása szerint, amelyről a The Brussels Times című, angol nyelvű hírportál számolt be, a hét végén ez idáig több mint 12 ezer hívást fogadtak belga segélyhívó központok az Austen, valamint a Boelo nevű viharok okozta károk miatt.

A közvetlen életveszéllyel járó vészhelyzetekre fenntartott 112-es segélyhívó számra 10 029 hívás érkezett. Az 1722-es számra - amelyet olyan esetekre tartanak fenn, amikor tűzoltói beavatkozásra van szükség, de közvetlen életveszély nem áll fenn - 1345 hívás futott be. A nem sürgős orvosi segítség hívására szolgáló 1733-as számon pedig 675 betelefonálást regisztráltak.

A brüsszeli tűzoltók 64 alkalommal vonultak ki szombat este hat és vasárnap reggel nyolc óra között. A riasztások többsége - 39 alkalom - vízbetörések, valamint letört ágak vagy kidőlt fák miatt volt.

A tűzoltók arra kérik a lakosságot, hogy legyenek óvatosak minden nem rögzített tárgy esetében, valamint a megrongálódott tetőszerkezetek és a meggyengült fák miatt.

A hírportál beszámolt arról is, hogy vasárnapra virradóan kidőlt fák lakóházakat rongáltak meg Belgium keleti részén. Személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős. Több utat lezártak, mivel a viharban megrongálódott fák kidőléssel fenyegetnek - tették hozzá.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Lecsapott a vihar Nyugat-Európára, a légijáratokat is érinti

belgium

vihar

hollnadia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Szakértő tisztázta, kinek a felelőssége, ha a kocsi elé ugrik egy vad

Szakértő tisztázta, kinek a felelőssége, ha a kocsi elé ugrik egy vad
Magyarországon évente körülbelül nyolcezer nagyvad pusztul el azért, mert elüti egy gépjármű. Az őszi hónapokban a korai sötétedés miatt különösen fontos az óvatosság a közutakon. Az InfoRádióban Keresztes-Németh Zoltán, a Redion értékesítési és marketingigazgatója beszélt a vadgázolások esetén szükséges helyszíni tudnivalókról és felelősségi helyzetről.
Forrnak az indulatok Szerbiában, óriási az érdeklődés a választás iránt

Forrnak az indulatok Szerbiában, óriási az érdeklődés a választás iránt

A választásra jogosultak 56,38 százaléka adta le voksát vasárnap 16 óráig a szerbiai előrehozott parlamenti választáson, míg a legutóbbi, 2023-as választáson ugyaneddig az időpontig 42,36 százalékos volt a részvétel. A választásfigyelő szervezetek számos szabálytalanságról, a választók és megfigyelők megfélemlítéséről, valamint szavazatvásárlás gyanújáról számoltak be.
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)

A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat. Ezzel a pénzintézet bármikor és bárhol elérhetővé teszi az egyik leginkább népszerű öngondoskodási formát és annak előnyeit.
VIDEÓ
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Lesz-e valaha új otthona a Nemzeti Galériának? Baán László, Inforádió, Aréna
Miért áll napok óta lángokban Franciaország? Szűcs Anita, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.26. hétfő, 18:00
Nagy Sándor Gyula
Latin-Amerika-kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: megépülhet a diákváros, Matolcsy Ádám felszívódott

Tisza-kormány: megépülhet a diákváros, Matolcsy Ádám felszívódott

Vitézy Dávid közlekedési miniszter szombat este jelentette be, hogy dolgoznak a ferencvárosi Diákváros megépítéséhez szükséges források elkülönítésén, Matolcsy Ádám hollétéről pedig továbbra sincs információ. Herczku György miniszteri biztosként segíti az MFB, az Exim és a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó további pénzügyi intézmények működésének összehangolását. A Tisza-kormány módosítaná a háziorvosok kötelező ügyeleti rendszerét: bizonyos élethelyzetekben mentességet lehetne kérni, és az ügyeleti óradíj emelését is tervezik. Társadalmi vitára került egy 36 oldalas törvénytervezet is, amely felső korlátot szabna az egyedi méltányossági gyógyszertámogatásoknak: egy beteg kezelésére évente legfeljebb az egy főre jutó GDP tízszeresét, a teljes terápia alatt pedig annak ötvenszeresét lehetne kifizetni. Cikkünk folyamatosan frissül a legfontosabb kormányzati hírekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Veszteségekkel zárta a hetet a magyar tőzsde, nagyot estek a vezető részvények

Veszteségekkel zárta a hetet a magyar tőzsde, nagyot estek a vezető részvények

Csökkenő forgalomban mérséklődött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a négynapos kereskedési héten.

BBC
Business Sport Travel Science
Polls set to close in Brazil's presidential election run-off between Lula and Bolsonaro's son

Polls set to close in Brazil's presidential election run-off between Lula and Bolsonaro's son

Flávio Bolsonaro - son of former president Jair Bolsonaro - won the first round of voting but fell short of an outright majority.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 25. 20:18
Tízezrek tüntettek Prágában, Andrej Babis és a köztévé az oka
2026. október 25. 19:46
Fellobbantak az őrtüzek
×
×