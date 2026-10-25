Lecsapott a vihar Nyugat-Európára, a légijáratokat is érinti

A repülőtér tájékoztatása szerint az erős szél miatt vasárnap a tervezettnél kevesebb gép száll fel és landol, a KLM, a Lufthansa és az easyJet légitársaságok számos járatukat törölték, mert az erős szél miatt a repülőtér egyes futópályáit nem lehet használni.

"A légitársaságok ennek megfelelően módosítják menetrendjüket. Az utasoknak további járattörlésre, a már felszállt gépek esetében jelentős késésre kell számítaniuk" - írta a Schiphol honlapján. Az utasok közvetlenül a légitársaságoktól kapnak értesítést járatukról.

A hírportál beszámolt arról is, hogy az erős szél vasárnapra virradóan károkat okozott Hollandiában. Egy észak-amszterdami kerületben egy fa rádőlt egy arra elhaladó autóra, másutt fák vasúti sínekre dőltek, emiatt vasárnap több vonalon szünetel a vonatforgalom. Frízföldön a katasztrófavédelem arra kérte a lakosságot, hogy kidőlt fák vagy leszakadt ágak miatt ne hívják a 112-es segélyhívó számot, hogy az szabad maradhasson az olyan vészhelyzetek bejelentésére, amelyekben emberek vagy állatok közvetlen életveszélyben vannak.

Egy zenei fesztivál programját megszakították,

mert az egyre viharosabb szél miatt nem biztonságos tartózkodni azon sátrak alatt, amelyekben a koncerteket megrendeznék - írták.

Hollandia egyes részein továbbra is a pénteken kiadott sárga, vagyis a legalacsonyabb szintű meteorológiai riasztás van érvényben. Ez azt jelenti, hogy

a tengerparti területeken óránként 75 és 100 kilométer közötti széllökések is előfordulhatnak

– tették hozzá.

Törlések A Boelo vihar okozta erős szél miatt járatok tucatjait törtölték az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtéren; az intézkedés budapesti járatot nem értintett eddig - jelentette vasárnap az NL Times című angol nyelvű holland hírportál.



A repülőtér tájékoztatása szerint az erős szél miatt vasárnap a tervezettnél kevesebb gép száll fel és landol, a KLM, a Lufthansa és az easyJet légitársaságok számos járatukat törölték, mert az erős szél miatt a repülőtér egyes futópályáit nem lehet használni.

A belga szövetségi belügyminisztérium vasárnapi tájékoztatása szerint, amelyről a The Brussels Times című, angol nyelvű hírportál számolt be, a hét végén ez idáig több mint 12 ezer hívást fogadtak belga segélyhívó központok az Austen, valamint a Boelo nevű viharok okozta károk miatt.

A közvetlen életveszéllyel járó vészhelyzetekre fenntartott 112-es segélyhívó számra 10 029 hívás érkezett. Az 1722-es számra - amelyet olyan esetekre tartanak fenn, amikor tűzoltói beavatkozásra van szükség, de közvetlen életveszély nem áll fenn - 1345 hívás futott be. A nem sürgős orvosi segítség hívására szolgáló 1733-as számon pedig 675 betelefonálást regisztráltak.

A brüsszeli tűzoltók 64 alkalommal vonultak ki szombat este hat és vasárnap reggel nyolc óra között. A riasztások többsége - 39 alkalom - vízbetörések, valamint letört ágak vagy kidőlt fák miatt volt.

A tűzoltók arra kérik a lakosságot, hogy legyenek óvatosak minden nem rögzített tárgy esetében, valamint a megrongálódott tetőszerkezetek és a meggyengült fák miatt.

A hírportál beszámolt arról is, hogy vasárnapra virradóan kidőlt fák lakóházakat rongáltak meg Belgium keleti részén. Személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős. Több utat lezártak, mivel a viharban megrongálódott fák kidőléssel fenyegetnek - tették hozzá.