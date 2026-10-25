A francia radikális jobboldal fiatal vezérét újraválasztották

Francia médiajelentések szerint Bardella a szavazatok 98,98 százalékát kapta, a részvételi arány majdnem 68 százalékos volt. Az eredmény nem számít meglepetésnek, a 31 éves politikus volt az egyetlen jelölt az elnöki tisztégre, amelyet 2022 óta tölt be.

Bardellát Le Pen védencének tekintik.

Marine Le Pen a közvélemény-kutatások jelenlegi eredményei szerint valamennyi elnökjelölt előtt vezet a jövőre esedékes elnökválasztás első fordulójában.

Abban az esetben, ha a Semmítőszék helybenhagyja a Marine Le Pen ellen a közpénz hűtlen kezelése és illegális kampányfinanszírozás címén kiszabott ítéletet és a jelöltsége megszűnik, Bardella indul helyette a párt színeiben.

A rendőrkapitányság szerint mintegy 13 ezren tiltakoztak szombaton déltájban Orléans-ban a pártrendezvény miatt. A menet rendőri biztosítás mellett békésen vonult át a városon.

Orléans polgármestere, Serge Grouard közölte, hogy éjszakára kijárási tilalmat rendeltek el a gyermekek és fiatalkorúak számára a rendzavarás megelőzése érdekében.