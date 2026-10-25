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Marine Le Pen, a francia szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) párt leköszönő elnöke (j) és Jordan Bardella 27 éves európai parlamenti képviselő a párt elnökválasztó kongresszusán Párizsban 2022. november 5-én. Az RN 18. kongresszusán Bardellát választották meg pártelnöknek Le Pen helyére, aki az ellenzéki párt nemzetgyűlési frakcióvezetőjeként folytatja a politizálást. Bardellára a 40 ezer párttag közel 85 százaléka szavazott. Bardella az első olyan elnök az 1972-ben, Jean-Marie Le Pen által alapított párt élén, aki nem tagja a Le Pen családnak.
Nyitókép: MTI/EPA/Teresa Suárez

A francia radikális jobboldal fiatal vezérét újraválasztották

Infostart / MTI

Jordan Bardellát, Marine Le Pen francia elnökjelölt szövetségesét újraválasztották szombaton a szélsőjobboldali Népi Tömörülés (RN) élére a párt Orléans-ban tartott kongresszusán – jelentette be a RN az X közösségi oldalon.

Francia médiajelentések szerint Bardella a szavazatok 98,98 százalékát kapta, a részvételi arány majdnem 68 százalékos volt. Az eredmény nem számít meglepetésnek, a 31 éves politikus volt az egyetlen jelölt az elnöki tisztégre, amelyet 2022 óta tölt be.

Bardellát Le Pen védencének tekintik.

Marine Le Pen a közvélemény-kutatások jelenlegi eredményei szerint valamennyi elnökjelölt előtt vezet a jövőre esedékes elnökválasztás első fordulójában.

Abban az esetben, ha a Semmítőszék helybenhagyja a Marine Le Pen ellen a közpénz hűtlen kezelése és illegális kampányfinanszírozás címén kiszabott ítéletet és a jelöltsége megszűnik, Bardella indul helyette a párt színeiben.

A rendőrkapitányság szerint mintegy 13 ezren tiltakoztak szombaton déltájban Orléans-ban a pártrendezvény miatt. A menet rendőri biztosítás mellett békésen vonult át a városon.

Orléans polgármestere, Serge Grouard közölte, hogy éjszakára kijárási tilalmat rendeltek el a gyermekek és fiatalkorúak számára a rendzavarás megelőzése érdekében.

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