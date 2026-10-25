Százkilencvenkétmilliárd forint béremelésre

Hegedűs Zsolt tárcavezető tájékoztatása szerint az eddigi legszélesebb körű bérrendezés a nem orvosi munkaköröket érinti.

A programba bevonják a kórházi, szakrendelői, mentési és alapellátási szakdolgozókat, a háttérintézmények informatikai és gazdasági munkatársait, valamint a közfinanszírozott, otthoni szakápolási, betegszállítási és alapítványi szolgáltatók dolgozóit is.

A tervezett személyi jövedelemadó-csökkentéssel együtt

a nettó keresetnövekedés akár a 17 százalékot, a legalacsonyabb bérek esetében pedig a 30-35 százalékot is elérheti.

A jelenlegi rendszert egy új, hat besorolási csoportból és 15 gyakorlatiidő-fokozatból álló, úgynevezett 6x15-ös bértábla váltja fel. Az új struktúra jellemzően háromévente, de esetenként már egy év után is magasabb alapbérre jogosít.

A véglegesítés utolsó szakaszában lévő intézkedés a Hugonnai Vilma Program része.

Az 510 milliárdos ágazati többletforrás fennmaradó részét a kórházi étkeztetés javítására, a várólisták csökkentésére, gyógyszertámogatásra és az orvosi ügyeletek fejlesztésére fordítják.

Az országos költségvetési tervek szerint a közszférában jövőre összesen 677 milliárd forintot különítenek el több mint 600 ezer állami alkalmazott béremelésére.