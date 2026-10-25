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Nyitókép: Facebook/Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport

Decemberben már suhanni lehet Belgrádból Bécsbe

Infostart / MTI

December 13-án, az éves menetrendváltással indul a közvetlen vasúti személyszállítás Belgrádból Budapestre és Bécsbe - jelentette be Ljubisa Pejicic, a Srbijavoz szerb állami vasúttársaság megbízott igazgatója a Vecernje Novosti című szerb napilap beszámolója szerint. Budapest és Belgrád között több mint hét éven át szünetelt a közlekedés a vonal korszerűsítése miatt, amely részben kínai hitelből és kínai kivitelezésben valósult meg.

Naponta nyolc járat indul Belgrádból: hat Budapestre, kettő pedig a magyar fővároson keresztül Bécsbe. Az osztrák fővárosig közlekedő vonatokat is a magyar vasút szerelvényeivel üzemeltetik, az utasoknak nem kell átszállniuk.

A Belgrád és Budapest közötti menetjegy áráról még egyeztetnek a magyar, a bécsi járatok esetében pedig az osztrák vasúttársasággal. A jegyértékesítés egyelőre nem kezdődött meg.

Ljubisa Pejicic szerint

Budapestig körülbelül három, Bécsig hat óra lesz a menetidő,

amelyet a határátlépés-ellenőrzés időtartama is befolyásolhat. Közölte, hogy a magyarországi szakaszon kért további teszteket sikeresen befejezték. A szerbiai pályán óránként 200, Magyarországon 160 kilométeres sebességgel közlekedhetnek a vonatok.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter október 8-án már kilátásba helyezte a nemzetközi személyforgalom decemberi megindítását. Akkori tájékoztatása szerint sikeresen lezajlott a magyarországi szakasz teljes terheléses próbája és a biztonságos közlekedéshez szükséges ETCS vonatbefolyásoló rendszer vizsgálata. Első lépésként a belföldi személyforgalom október második felében történő elindításával számolt, a nemzetközi járatok decemberi indulását pedig ahhoz a feltételhez kötötte, hogy a belföldi üzem jól teljesítsen az első hetekben. Jelezte, hogy a kivitelezőnek még el kell végeznie a pálya végső, garanciális szabályozását.

Aleksandra Sofronijevic szerb építésügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszter október 7-én közölte, hogy Szerbia teljesítette a beruházással kapcsolatos valamennyi kötelezettségét.

Budapest és Belgrád között 2019. február 1-jén, a szerbiai vasútvonal felújításának megkezdésekor szűnt meg a közvetlen vasúti személyszállítás, így a két főváros között több mint hét éve nem közlekednek közvetlenül személyvonatok.

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Kezdőlap    Gazdaság    Decemberben már suhanni lehet Belgrádból Bécsbe

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