Megint elfajultak a francia tüntetések az ultrabaloldaliak miatt

"A felvonulások rendben zajlottak" - közölte Laurent Nunez belügyminiszter este.

A múlt szombati zavargások és fosztogatások elkerülése érdekében a belügyminisztérium 70 ezer rendfenntartót vezényelt az utcákra, ami 20 százalékkal több, mint egy héttel ezelőtt.

A demonstrálók száma nem változott az egy héttel korábbihoz képest. A legnagyobb francia szakszervezet szerint 800 ezren vonultak utcára, pont annyian, mint múlt szombaton. A belügyminisztérium 410 ezer tüntetőt számolt össze, míg az előző héten 550 ezret.

Azokban a városokban, amelyekben a hatóságok engedélyezték a demonstrációkat, a felvonulások zöme békésen zajlott, egészen késő délutánig, amikor a francia tiltakozásokon megszokott módon fekete ruhás rendbontók jelentek meg. A rendőrség szerint Párizsban - ahol a szervezők szerint 250 ezren, a rendőrség szerint 110 ezren tüntettek - "több mint 500 huligán" támadt a rendőrökre az esemény után, s megpróbáltak megtámadni egy autószalont is.

"Ahogy előre láttuk, több veszélyes csoportosulás is volt, olyan, többségében feketébe öltözött emberek, radikális szélsőbaloldali, aktivisták, akik köré néha ultraradikális elemek gyűltek" - mondta sajtótájékoztatóján a belügyminiszter.

Párizson kívül a déli Marseille-ben, a délnyugati Toulouse-ban, a délkeleti Nizzában és a közép-franciaországi Tours-ban is történtek összecsapások a tüntetéseket követően.

A belügyminiszter azt mondta: az országszerte szervezett 289 tüntetésen 1000 embert őrizetbe vettek, míg múlt szombat este ugyanekkor 385 letartóztatott ember volt. Laurent Nunez kijelentette, hogy "számos fosztogatást sikerült megakadályozni".

"A rendfenntartók beavatkozásának köszönhetően nem történtek olyan támadások, amelyek középületeket, például városházákat vagy rendőrőrsöket céloztak, mint október 17-én" - jelentette ki a miniszter, aki a múlt hétvégi zavargások után benyújtotta a lemondását, amelyet nem fogadott el a köztársasági elnök.

"Mindazonáltal sajnáljuk az egyes városokban okozott károkat vagy üzletek kifosztását"

– tette hozzá, kiemelve, hogy a károk mértéke jóval kisebb, mint a múlt héten.

Laurent Nunez azt is bejelentette, hogy két ember súlyosan megsérült Toulouse-ban és Clermont-Ferrand-ban.

Baloldali politikai játszma

Hat hónappal a köztársaságielnök-választás előtt a radikális baloldal vezetője, Jean-Luc Mélenchon - aki a felmérések szerint jelenleg a második helyen követi az élen álló Marine Le Pent - a mozgósítást megpróbálja politikailag kihasználni. A párizsi menet élén vonuló ellenzéki politikus úgy vélekedett, hogy "Emmanuel Macron államfőnek még van ideje engedni (a követeléseknek), és meg fogja érteni, hogy ez (a tüntetés) minden héten meg fog ismétlődni", és "az általános sztrájk már a nyakunkban van".

A középiskolások által indított tiltakozási mozgalom több mint egy hónappal ezelőtti kezdete óta a kormány Mélenchont és pártját, az Engedetlen Franciaországot vádolja azzal, hogy szítja az erőszakot.

Párizs, 2026. október 17. Tüntetõk és rohamrendõrök összecsapása az egykori sárgamellényes mozgalom által a megélhetési problémák miatti tiltakozásul meghirdetett és a közoktatás alulfinanszírozottsága miatt egy hónapja tüntetõ középiskolások közös demonstrációján Párizsban 2026. október 17-én. MTI/EPA/Yoan Valat

Párizsban és más nagyvárosokban a múlt heti fosztogatásoktól tartó kereskedők fa- és fémtáblákkal fedték be a kirakataikat, hogy elriasszák az esetlegesen csoportosan érkező vandálokat, akik a múlt hétvégén országszerte mintegy háromezer boltot fosztottak ki, és több száz millió eurós kárt okoztak, s ezzel elvonták a figyelmet a tömegtüntetésektől.

Zavargások más nagyvárosokban is Albániában négy órán át könnygázzal, vízágyúval és gumilövedékkel oszlatta a rendőrség a tömeget. A demonstrálók Tiranában a korrupció ellen tiltakozva és Edi Rama kormányfő távozását követelve kövekkel dobálták meg a rendőröket, és felgyújtották a mezőgazdasági minisztérium egyik bejáratát.



A tüntetéseket a diákok kezdeményezték a kormány korrupciója, a munkanélküliség és a rossz oktatási feltételek miatt Tiranában, de a demonstrációk az ország más városaira is átterjedtek.



A kormányfő lemondását követelő tüntetők szombaton kormányépületeket és bankokat gyújtottak fel, kirakatokat törtek be és a felszedett térkövekkel dobálták meg a rendőröket.



A szombati tiltakozáson több tüntető könnyebben megsérült, a rendőrség nem közölt adatokat.



Olaszországban nagy létszámban vonultatták fel a biztonsági erőket a tüntetésekre, amelyek a múlt hétvégi erőszakos megmozdulásokhoz képest békésebbnek bizonyultak. Rómában és Milánóban néhány ezer ember vonult az utcára, a kormány és a rendőrség elleni jelszavakat skandálva.



Giorgia Meloni kormányfő kabinetje a héten szigorú biztonsági intézkedéseket hozott az erőszakcselekmények miatt, a rendőrség több tucatnyi házkutatást végzett és többeket letartóztattak a szombatra tervezett tüntetések előtt.



Milánóban a Dóm-tér felett helikopterek repültek, terepruhás katonák csoportokban járőröztek, a közelben öt katonai jármű és egy vízágyú parkolt. Mintegy háromezren vonultak fel a lombardiai városban, megbénítva a városközpont forgalmát.



Rómában hasonló számban vonultak az utcákra a Colosseum és főpályaudvar, a Termini közelében, szemben a rohamrendőrök sorfalával.



A múlt hétvégi milánói zavargások és fosztogatás után a kormány ötszáz katonát vezényelt az utcákra, rendeletben könnyítette a kiskorúak fogvatartását, és büntetést irányzott elő a szülőknek is minden, a tüntetés során a gyermekük által okozott kárért.



Több portugál városban, így Lisszabonban, Portóban és Coimbrában ismét ezrek demonstráltak, a lakhatási feltételek javítását követelve.



Azt követelik, hogy a kormány hagyjon fel új lakásbérlési törvénnyel, hozzon kilakoltatási tilalmat azok számára, akiknek nincs hova költözniük, növelje az állami lakások számát, állapítsa meg a lakbérek felső határát és hasznosítsa lakás céljára az üres ingatlanokat.



A korábbi tüntetéseken a tiltakozók kétszer csaptak össze a rendőrséggel. Október 15-én Portóban felállított sátortábor felszámolására indított éjszakai rendőrségi akció során 39 résztvevő sérült meg - ketten súlyosan -, valamint egy rendőr. A Lisszabonban felállított sátortábor felszámolása során október 20-án 55 tüntetőt vettek őrizetbe.

Francia politikai csavar

A médiafigyelem ezen a hétvégén a közép-franciaországi Orléans felé irányul, ahol szombaton elkezdődött a legnagyobb ellenzéki pártnak, a Nemzeti Tömörülésnek a kétnapos kongresszusa, miközben egy rasszizmusellenes békés megmozduláson a rendőrség szerint 13 ezren, a szervezők szerint 26 ezren vettek részt, köztük a Szocialista Párt főtitka, Olivier Faure és a legnagyobb szakszervezetnek, a CGT-nek a vezetője, Sophie Binet.

Szombat este a pártelnöki tisztségért egyedüli jelöltként induló Jordan Bardellát a szavazatok csaknem 99 százalékával újraválasztották a párt vezetőjének, a részvételi arány közel 68 százalékos volt, a kongresszus megszervezésével megbízott Yoann Gillet képviselő által bejelentett eredmények szerint.