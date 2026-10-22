Kartellezés gyanúja miatt bejelentést tett a Gazdasági Versenyhivatalnál Zugló polgármestere

A polgármester csütörtöki Facebook-posztjában azt írta: a Zuglói Zrt. által egy évre kiírt faápolási munkálatokra vonatkozó közbeszerzésre mind az öt ajánlat ugyanattól a hat cégtől érkezett, amelyek 2024 vége óta több mint egy tucat budapesti önkormányzati faápolási tenderen indultak, és azokat mindig valamelyikük nyerte.

Az első két helyezett között tulajdonosi kapcsolat is van. „Mindez felveti az összejátszás gyanúját" – írta Rózsa András.

A polgármester ezzel együtt hangsúlyozta, hogy az eljárás során nem merült fel olyan adat vagy körülmény, amely a nyertes cég szakmai alkalmasságával, a vállalt feladatok szakszerű ellátásával kapcsolatosan vetne fel aggályokat.

„Ugyanakkor tisztán kell látnunk: ha valamilyen, az önkormányzat hatókörén kívüli összejátszás eredménye, hogy a legtöbb esetben ez a cégháló tudja még nyílt eljárásokban is a legjobb ajánlatot adni, annak az árát végső soron a zuglóiak fizethetik meg" – írta a polgármester, hozzátéve, a GVH tudja kivizsgálni, hogy történt-e összejátszás.

Mint kifejtette: a közbeszerzési törvény szerint a legjobb ajánlatot adó céggel kell szerződniük, ha pedig kizárnák a győztest, akkor a második céggel, amely ugyanebből a körből kerülne ki. Az eljárás eredménytelenné nyilvánítása nem opció, mivel körülbelül fél év csúszást jelentene a faápolási munkák terén. „Fél évig ellátatlanul hagyni ezt a feladatot nemcsak környezeti károkat, hanem biztonsági kockázatokat is jelentene, ami szóba sem jöhet" – írta.